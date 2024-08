El PP catalán exige a Rull evitar un "espectáculo" con Puigdemont en la investidura

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha exigido este martes al presidente del Parlament, Josep Rull, que evite un "espectáculo" una eventual asistencia del expresidente catalán Carles Puigdemont a la sesión de investidura del candidato socialista, Salvador Illa, al frente de la Generalitat. "Esperamos que las instituciones catalanas, en este caso la Presidencia del Parlament, esté a la altura y actúe conforme a la legalidad y no se posicione al lado de un prófugo de la justicia", ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión de su grupo con Rull en la ronda de consultas previa a la investidura de Illa. Fernández ha avisado a Rull de que, si facilita la presencia de Puigdemont, estará demostrando que no representa a toda la institución y a los 135 diputados de la Cámara. "Haríamos un mal favor a la democracia y la justicia, que es quien garantiza la democracia, si permitimos que haya un señor sentado en su escaño teniendo cuentas pendientes con la justicia", ha dicho. También ha pedido a Puigdemont que, si vuelve, "vaya a los tribunales de justicia a rendir cuenta de sus delitos" antes de acudir al Parlament. El portavoz popular no ha avanzado las acciones de tomarán desde su grupo si Puigdemont logra estar en la Cámara durante la investidura, sino que decidirán según lo que vaya sucediendo CRÍTICA EL ACUERDO PSC-ERC Sobre el acuerdo entre PSC y ERC, Fernández ha dicho que lo pactado será "más 'procés' y más decadencia", y que es fruto de un chantaje de los independentistas a los socialistas. "Es una vergüenza y es impresentable que la política catalana se guíe a día de hoy y que esté en manos de chantajistas y chantajeados una vergüenza que la política catalana", ha criticado. También ha remarcado que una posible financiación singular catalana fuera del régimen común daña el interés general de los españoles y establece ciudadanos de primera y de segunda, como consecuencia, dice, de que el PSOE y el PSC negocian pensando "en su interés personal y conveniencia". "Illa ha negociado con Esquerra Republicana la independencia fiscal, que es el paso previo a un referéndum y la independencia total. Por tanto, Illa ha negociado desde Cataluña algo que no se puede negociar", ha asegurado.

