Mar Besses sobre el "sí crítico" de Jovent Republicà a Illa: "No nos fiamos de él"

La diputada de ERC y representante de sus juventudes (Jovent Republicaà) en el Parlament, Mas Besses, ha explicado que han decidido dar un voto de confianza al candidato del PSC a presidir a la Generalitat, Salvador Illa, y apoyarán su investidura, pero ha advertido: "No nos fiamos de él". Besses ha valorado así la decisión de las juventudes republicanas de dar un "sí crítico" a Illa tras una reunión mantenida este lunes: "Damos un voto de confianza al buen acuerdo alcanzado. Pero el señor Illa debe tenerlo muy claro: no nos fiamos de él. No cumplir tendrá consecuencias", afirma en un apunte en X recogido por Europa Press. "Y, como siempre, lección de la militancia del Jovent Republicà: compromiso, madurez e inteligencia. ¡A todas!", concluye.

