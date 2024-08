Domingo, 4 de agosto de 2024

Madrid, 4 ago (EFE).-

CRIMEN ORGANIZADO.- Madrid - El crimen organizado en la Unión Europea es cada vez más agresivo, más tecnificado y más corruptor, según considera el director del Centro Nacional contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Manuel Navarrete, quien, sin embargo, ve aún lejos la posibilidad de que en territorio europeo algún país pueda convertirse en un "narcoestado".

TIROTEO ECUADOR.- Vigo.- Llegada a Galicia de los gallegos que estaban trabajando en Guayaquil en la reparación de un atunero de la empresa armadora Albacora y fueron tiroteados en el autobús en el que volvían de su jornada laboral.

FIESTAS VITORIA.- Vitoria.- Vitoria aguarda con ilusión "el descenso de Celedón", que da inicio a las fiestas de la Virgen Blanca.

GALA STARLITE.- Marbella (Málaga).- El actor Will Smith, por su dedicación a causas que generaron un impacto positivo expansivo, será el invitado de honor de la Gala Starlite, de la que es anfitrión el actor Antonio Banderas y que llega a su 15 edición con el objetivo de recaudar fondos para entidades sociales.

DEPORTE PIRAGÜISMO.- Ribadesella (Asturias).- El famoso K4 formado por Herminio Menéndez, Luis Gregorio Ramos Misioné, José María Esteban Celorrio y José Ramón López Díaz-Flor se reúne en el Sella en un encuentro organizado por EFE para recordar la hazaña que les llevó a ganar la plata en los Juegos Olímpicos de Montreal 76.

PARIS 2024.-. El Palmar (Murcia).- Los vecinos de El Palmar, en Murcia, siguen ilusionados y expectantes la final olímpica de Tenis, que enfrenta a Carlos Alcaraz con Djokovic, y que puede dar la primera medalla de oro para un palmareño.

PARTIDOS PSOE.- La Camperona, San Martín del Rey Aurelio (Asturias).- El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, interviene en la fiesta socialista de 'La Camperona' que organiza la agrupación de San Martín del Rey Aurelio.

PARTIDOS PP.- Navia (Asturias).- La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, atiende a los medios de comunicación junto al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, antes de asistir al Descenso a Nado de la Ría de Navia.

TIEMPO VERANO.- Varias ciudades.- Diez comunidades en alerta ante las elevadas temperaturas, que alcanzarán los 40 grados

FOTOGRAFÍA MILLER.- Palafrugell (Girona).- La icónica fotografía de la estadounidense Elizabeth Lee Miller en que aparece ella en 1945 desnuda en la bañera de la residencia de Adolf Hitler en Múnich el mismo día en que el líder nazi se suicidaba se exhibe desde este domingo en la Costa Brava, que acoge la Bienal Xavier Miserachs.

AGROGANADERÍA FINANCIACIÓN.- Córdoba.- Andalucía es la comunidad autónoma donde se han formalizado más avales públicos para financiar inversiones en el campo, con el 39 por ciento del total de las operaciones (1.796) y el 36 por ciento de los importes (135,6 millones de euros), en el período 2013-2022, formalizadas a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

KAMALA HARRIS.- Barcelona.- Se dice que no eres nadie si no tienes un caganer (o no sales en 'Los Simpson'), pero el dedicado a Kamala Harris había pasado sin pena de gloria hasta que su candidatura a la presidencia le ha puesto de nuevo en una liza electoral en la que competirá con el "superventas" Trump, favorito de los turistas de EEUU.

FIESTA MOLIENDA.- Ocón (La Rioja).- Celebración de la Fiesta de la Molienda de Ocón, que cumple su decimoséptima edición para revivir las tradiciones de la siega y la trilla antiguas.

ROMERÍA VIKINGA.- Catoira (Pontevedra).- Romería Vikinga de Catoira, en la que se simula el desembarco vikingo y la defensa de las Torres de Oeste.

