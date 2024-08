La eurodiputada popular Susana Solís califica de "muy deficiente" la gestión asturiana de los fondos europeos

La eurodiputada del PP Susana Solís ha calificado de "muy deficiente" la gestión que el Gobierno del Principado de Asturias hace de los fondos Next Generation, ya que Asturias es "la segunda región por la cola" en ejecución de esta financiación europea. Así lo ha afirmado en una entrevista a Europa Press en la que ha asegurado que la labor de la Unión Europea y de los europarlamentarios influye "muchísimo" en Asturias, ya que afecta a temas tan diversos como la Política Agraria Común (PAC), la política industrial o el desarrollo del mundo rural. Los plazos de la descarbonización y el Pacto Verde europeo, el desarrollo de infraestructuras como el Corredor Atlántico o programas de intercambio de estudiantes, como el Erasmus+, son otros de los temas que se abordan en Europa y que, a su juicio, afectan de lleno a la población del Principado. Solís ha calificado de "muy deficiente" la gestión asturiana de los fondos Next Generation, ya que, según datos de la plataforma ELISA del Gobierno de España, con un 22,8%, Asturias está a la cola en la ejecución de fondos europeos, solo por delante de La Rioja. Además, las comunidades vecinas como Galicia (44,2%) o Cantabria (con casi el 35%) o Castilla y León (43%) cuentan con mayores ejecuciones. "Vamos mal. Hay una incapacidad de gestión por parte del Gobierno del PSOE que preocupa mucho, porque el plazo ejecución termina en 2026 y corremos el riesgo de perder estos fondos", ha alertado Solís, que también ha citado otros fondos como los del Mecanismo Conectar Europa, que sirven para financiar infraestructuras y a los que Asturias no ha aspirado. En los fondos a los que hay que optar, el gobierno asturiano es "incapaz" y los que nos dan, "Asturias está a la cola en ejecución", ha denunciado. En materia de Política Agraria Común (PAC), la europarlamentaria ha considerado que la flexibilización de la PAC 23-27 que se aprobó a finales del mandato pasado "va a ser fundamental para el campo asturiano" y para las pequeñas explotaciones, a las que se exime de cargas burocráticas y se se dan exenciones en materia de requisitos medioambientales. MECANISMO DE AJUSTE EN FRONTERA En Asturias se han perdido más de 12.000 empleos en el sector industrial desde el año 2.000, ha destacado Solís, quien en materia industrial ha abogado por "competir en igualdad de condiciones" con otros países. A su juicio, es "fundamental frenar la competencia desleal" y por ello, una "medida clave" es el arancel en frontera para evitar la deslocalización de la industria. Al mismo tiempo, ha abogado por invertir en la reindustrialización de la UE y en recuperar su autonomía estratégica. "Europa no se puede quedar atrás", pero tampoco puede caer en el "proteccionismo" en el que han caído otros países. Dentro del marco de la transición ecológica, la europarlamentaria ha valorado de manera positiva la instalación de plantas de almacenamiento de baterías, pero ha sostenido que en Asturias falta regulación, definición de las distancias mínimas de seguridad y adaptación a las normas de ordenación y planteamiento en un plazo de tres meses al tiempo que se debe aplicar una moratoria mientras no se dan estas condiciones. Por último, en materia de biodiversidad, se ha referido al lobo, que es "un grave problema para los ganaderos". A su juicio, "se está poniendo en peligro la seguridad y la viabilidad de muchas explotaciones". Solís, ha explicado que el PP está a favor de cambiar el estatus del lobo para que deje de estar sobreprotegido y ha criticado que "mantener el estatus del lobo usando cifras de 1979 es legislar con ceguera ideológica".

Compartir nota: Guardar Nuevo