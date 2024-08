El PP asegura que la propuesta de que Cataluña recaude la totalidad de los impuestos "no tiene encaje constitucional"

El vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado que la propuesta de que Cataluña recaude el cien por cien de los impuestos "no tiene encaje constitucional" y supone, a su vez, "otra corrupción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "comprar votos". En unas declaraciones remitidas a los medios este sábado, Bravo ha arremetido contra Sánchez por el acuerdo entre el PSC y ERC que contempla la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat de Catalunya a cambio de hacer realidad, entre otros asuntos, un nuevo sistema de financiación singular para esta comunidad autónoma. Bravo ha asegurado que implica "corrupción política y económica" y ha avisado: "Desde el PP no lo vamos a permitir". El popular ha acusado a los socialistas de querer "romper" la caja única del conjunto de los españoles para "dar lo que piden" a las formaciones independentistas catalanas a cambio del apoyo a Salvador Illa en una futura sesión de investidura. "Todo lo que se dé de más en Cataluña, es de menos para el resto de España", ha comentado. Al tiempo, Bravo ha explicado que la creación de un sistema de financiación singular para la región catalana: "Hace que el resto de españoles tendremos menos sanidad, educación o políticas sociales" ya que habrá menos recursos de inversión en otras comunidades autónomas. De esta manera, el PP alega que el problema de Cataluña "es de gestión". También ha indicado que Cataluña, como el resto de comunidades autónomas, necesita un nuevo sistema de financiación "multilateral, no bilateral", con mayores fondos y corresponsabilidad fiscal, "pero en ningún caso la compra política para que un señor sea presidente" de una comunidad. PROBLEMA DEL EMPLEO Al mismo tiempo, Bravo ha criticado a Sánchez por decir que la economía española va como un cohete aludiendo a los malos datos de empleo, a la pérdida de poder adquisitivo y la disminución de la competitividad de las empresas que provoca, en su opinión, que haya más gente en situación de pobreza y que España esté perdiendo posiciones con respecto del resto de los países europeos. "La economía española necesita reformas de verdad liderazgo porque tenemos la oportunidad y más 167.000 millones de fondos europeos", ha aseverado al tiempo que ha puesto en valor las cifras récord de llegadas e inversión en el turismo, entre otros asuntos. En vez de aprovechar esta coyuntura, "España está en una situación complicada", ha advertido.

Compartir nota: Guardar Nuevo