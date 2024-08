Prohens agradece la solidaridad de familias que acogen niños saharauis este verano, algo que "no olvidarán nunca"

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha agradecido este viernes la solidaridad de las familias que acogen niños saharauis este verano a través del programa 'Vacances en Pau', unas vacaciones que los menores "sin duda no olvidarán nunca". Así se ha expresado Prohens durante la recepción, en el Consolat de Mar, a los niños saharauis que participan en el programa, acompañados de la presidenta de la asociación Amics del Poble Sahrauí, Catalina Rosselló, y del delegado del Frente Polisario en Baleares, Ehmudi Lebsir. Prohens ha expresado que "es un placer poder abrir las puertas" del Consolat de Mar "a todos los amigos del pueblo saharaui", subrayando que el programa y la participación de las familias "es la mejor muestra de lo que significa la palabra solidaridad, una palabra que define muy bien a los ciudadanos de Baleares, en general, y a estas familias en particular". "Gracias por la empatía, la humanidad, la dedicación y el compromiso", ha continuado Prohens, dirigiéndose a las familias. "Acoger a estos niños es mucho más que darles comida y techo, es abrirles vuestra casa y vuestras vidas, es hacerlos uno más", ha abundado la presidenta, que ha reflexionado que es también un "regalo" para los hijos de estas familias. Con estas palabras, la presidenta ha querido poner el foco en el hecho de que el programa 'Vacances en Pau' "garantiza" a estos niños "un respiro difícil en el entorno en el que tienen que vivir", toda vez que "llena estas islas de diversidad cultural, de nuevas experiencias, de aprender uno de los otros, lo que hace a la Baleares mejor como sociedad", ha reseñado. Prohens ha tenido también palabras para la asociación Amics del Poble Sahrauí y, más en concreto, para su presidenta, Catalina Rosselló, a quien ha dado las gracias por "el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de sobreponerse a los obstáculos", demostrando una vez más "el éxito de una cita" que, en su opinión, "ya es un imprescindible". "Gracias, Catalina, por hacer de puente entre dos culturas y trabajar día a día para mejorar la vida de estas personas", ha subrayado. La presidenta del Govern ha finalizado su discurso agradeciendo al delegado del Frente Polisario en Baleares, Ehmudi Lebsir, por su "implicación", consciente el Govern de la importancia que el programa 'Vacances en Pau' tiene para la comunidad del Sáhara. Como ha recordado Prohens, "permite a los niños acceder a revisiones médicas, gracias a la colaboración de la Conselleria de Salud con esta iniciativa", y también "permite a la comunidad del Sáhara visibilizar su causa", "con los más pequeños como mejores embajadores". Por su parte, la presidenta de la asociación Amics del Poble Sahrauí, Catalina Rosselló, ha agradecido la recepción en el Consolat de Mar y ha manifestado su satisfacción y la de todos los voluntarios que participan en el programa 'Vacances en Pau' por haber podido "llevar a cabo un verano más este proyecto solidario". Una iniciativa que, como ha recordado, este 2024 cumple ya 37 años. Pues, fue en el verano de 1987 cuando, por primera vez, un grupo de 15 niños saharauis, de entre siete y 12 años de edad, llegaron a Mallorca. "Desde entonces, muchos han venido a las islas. Ahora, son los hijos y nietos de los primeros que viajaron a la isla huyendo del calor sofocante de un desierto inhóspito para vivir". Rosselló se ha mostrado satisfecha de que, una vez más, durante este verano, los niños saharauis hayan podido acudir a revisiones médicas, "gracias a una subvención del Govern que lo permite desde hace 36 años", además de disfrutar del mar y de la piscina. "Estos niños saben que tienen una tierra, el Sáhara Occidental, rica, pero expoliada por Marruecos, con un mar que no pueden ver ni disfrutar porque su tierra esta ocupada desde hace 49 años", ha lamentado la presidenta de la asociación Amics del Poble Sahrauí, quien, pese a ello, se ha mostrado convencida de que la presidenta del Govern, "desde el compromiso institucional que ha adquirido, continuará dando apoyo" a la comunidad saharui "para impulsar el referéndum de autodeterminación, que permita a este pueblo digno y pacífico poder volver a su tierra y vivir en libertad". Y es que, según ha apuntado Rosselló, "España tiene una responsabilidad política, como antigua potencia administradora del Sáhara". Por este motivo, ha incidido, "España debe de cambiar de postura y contribuir a una solución pacífica y justa al conflicto". Con todo, Rosselló ha manifestado su agradecimiento a las familias de acogida porque, según ha considerado, "son el mejor ejemplo de la solidaridad de Baleares con el pueblo saharaui". El delegado del Frente Polisario en Baleares, Ehmudi Lebsir, ha querido de igual manera agradecer a las familias de acogida "por convertir sus vacaciones en una gran labor humanitaria" y al Govern balear por "nunca haber escatimado esfuerzos en ayudarles". Lebsir ha destacado finalmente que, para su comunidad, este tipo de actos les "muestra que en este mundo volátil, hay todavía sociedades, como la de Baleares, que apoyan a los pueblos oprimidos". En el acto también han estado las conselleras de Salud y de Familias y Asuntos Sociales, Manuela García, y Catalina Cirer, respectivamente. BIENVENIDA A LOS NIÑOS SAHARAUIS EN EL CONSELL DE MALLORCA Previamente, el Consell de Mallorca ha dado también la bienvenida a los niños del pueblo saharaui que este verano participan en el programa 'Vacances en pau'. En una nota de prensa, el Consell ha informado que el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, ha recibido este viernes a 22 niños del pueblo saharaui que pasan el verano en Mallorca gracias a la iniciativa 'Vacances en pau'. Fuster ha agradecido a las familias de acogida el compromiso y la solidaridad con el programa. "Abrir vuestras casas este verano supone brindar a los niños unos meses llenos de experiencias y oportunidades únicas desde el cariño", ha expresado, dirigiéndose a las familias. El conseller insular de Presidencia ha destacado así que "Mallorca demuestra ser una isla de acogida ejemplar frente a la difícil situación en la que se encuentra el pueblo saharaui, que vive en los campamentos de refugiados en Tinduf desde hace décadas". Fuster ha resaltado en este sentido que "el objetivo compartido por las instituciones y las familias es que los niños solo tengan que preocuparse de ser niños y se sientan protegidos". Por ello, ha anunciado que, la semana que viene, el Consell organizará una visita a Palma Aquarium, para que "todos ellos puedan disfrutar de actividades diferentes durante su estancia en Mallorca". Asimismo, ha alabado la labor de la asociación Amics del Poble Sahrauí, centrada en mejorar las condiciones de las personas que viven en territorios ocupados del Sahara Occidental. La institución insular apoya a la entidad sin ánimo de lucro, a través del Fons Mallorquí, y por primera vez ha destinado 25.000 euros, de forma extraordinaria, que se suman a la ayuda anual de 80.000 euros a la que contribuye el Consell, junto a los ayuntamientos, para el proyecto de salud infantil saharaui.

