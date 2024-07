MÉS per Mallorca reclama la transferencia del IMV a Baleares y dotación presupuestaria para contratar más personal

MÉS per Mallorca ha reclamado la transferencia de la competencia y gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Baleares, así como la dotación presupuestaria "suficiente" para contratar más personal. En un comunicado este martes, la formación ecosoberanista ha considerado "inaceptable" que la "inoperancia" del Estado provoque retrasos en la tramitación y concesión del IMV de más de ocho meses. En esta línea, ha reiterado la necesidad de que esta prestación se gestione desde una administración más próxima. Según la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió "siempre será más eficaz que una prestación como esta se gestione desde una administración más próxima a la ciudadanía, que conoce más el territorio y que es capaz de crear una red complementaria de ayudas". En esta línea, ha señalado que el Estado siempre se ha negado al traspaso de la gestión del IMV pero que, teniendo en cuenta que la "inoperancia" del Gobierno "provoca que la gente esté esperando más de ocho meses a que se tramite y se pueda cobrar", los ecosoberanistas vuelven a reclamar la transferencia de la competencia y la dotación para contratar más personal. "Cuando un ciudadano necesita el Ingreso Mínimo Vital es porque no tiene para sobrevivir y no puede ser que la inoperancia del Estado español provoque hambre y pobreza", ha concluido la diputada.

