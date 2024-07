Andalucía da el visto bueno al recurso contra la "inactividad" de Sánchez por no convocar la Conferencia de Presidentes

El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento este martes de la orden de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa por la que se autoriza al Gabinete Jurídico de la Junta a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la "inactividad" del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, al "incumplir su obligación" de convocar la Conferencia de Presidentes Autonómicos. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la nueva portavoz del Ejecutivo, Carolina España, ha expuesto que este recurso se interpone "ante la falta de diálogo y de respuesta del presidente del Gobierno" tras la numerosas peticiones hechas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que convocara la Conferencia de Presidentes. "Es una obligación legal y son ya más de dos años sin convocarla cuando debe de reunirse al menos dos veces al año", según España, quien ha apuntado que "son muchos los temas que hay que tratar entre los presidentes de comunidades autónomas y el presidente del Gobierno, como la financiación singular de Cataluña, la amnistía, la sequía extrema o la crisis migratoria". "Vemos a un presidente del Gobierno que está absolutamente empeñado en negociar de forma bilateral asuntos que nos afectan a todas las comunidades autónomas, dando la espalda a la mayor parte de los territorios y de la población de España", ha dicho España en referencia a negociaciones con Cataluña para seguir "manteniendo el poder". Ha acusado a Sánchez de "romper la lealtad institucional": "Todas las comunidades deberíamos de recibir el mismo trato, pero, visto que no es así, no nos queda más alternativa que interponer este recurso contencioso administrativo". Ha agregado que Sánchez es un presidente que le tiene "alergia al diálogo" con todas las comunidades autónomas, excepto Cataluña. JUSTIFICACIÓN DEL RECURSO La Conferencia de Presidentes es el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, cuya función es debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales de ámbito estatal o que afecten a los intereses o al ámbito competencial de diversas comunidades autónomas, sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico y sobre los asuntos de importancia relevante para las autonomías que afecten a los ámbitos competenciales estatal y autonómico. Según la información facilitada por la Junta en una nota, la última reunión se celebró el 13 de marzo de 2022, en la que se aprobó, por unanimidad, su nuevo Reglamento, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Añade que, según el artículo 4, dicha Comisión deberá reunirse dos veces al año al menos y será convocada por el presidente del Gobierno, por propia iniciativa o a petición del Comité preparatorio o de diez presidentes de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía. El 10 de noviembre de 2023 el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dirigió un escrito al presidente del Gobierno por el que solicitaba la convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos con el objetivo de abordar temas relacionados con la inmigración, la financiación autonómica, la falta de médicos o la política del agua. Además, el 24 de noviembre de 2023 solicitaron la convocatoria doce presidentes de comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, junto a los de Ceuta y Melilla de forma conjunta. A dichas peticiones, según la nota de la Junta, el presidente del Gobierno contestó por carta el 1 de diciembre de 2023 indicando que se respondería de forma reglamentaria a la solicitud. Se añade que, ante la falta de convocatoria de la reunión solicitada transcurridos cuatro meses y medio, el pasado 24 de abril se remitió nuevamente solicitud al presidente del Gobierno suscrita por doce presidentes de comunidades autónomas, entre los que se encuentra el de la Junta de Andalucía, además de los de Ceuta y Melilla, instándole a la convocatoria de la Conferencia de Presidentes de manera inmediata y urgente dado su "incumplimiento y trasladando la creciente preocupación por el efecto que vienen teniendo las decisiones que adopta el Gobierno de España, sin la adecuada valoración de sus efectos económicos y su incidencia en los ingresos y gastos de las comunidades autónomas". En el citado escrito, considerado reclamación administrativa previa a la vía judicial, los presidentes señalaban que esta "inactividad de la Conferencia de Presidentes merma el correcto funcionamiento de este instrumento de cooperación y supone un incumplimiento del artículo 4 del Reglamento, dejando sin respuesta las demandas de una parte muy importante de la población española", según ha recordado la Junta. Por tanto, según el Ejecutivo andaluz, no se cumple la norma en lo que respecta a reunirse la Conferencia "al menos dos veces al año", ni en cuanto a la convocatoria de ésta, tras la expresa petición de 14 presidentes de comunidades y ciudades autónomas, dado que hasta la fecha no se ha celebrado ninguna Conferencia de Presidentes durante 2024.

