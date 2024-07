Jan Abascal: Tenemos muchas posibilidades de medallas e, incluso, de oro

Kike Serrano Mirones

Santander, 27 jul (EFE).- El primer ganador de un oro olímpico para España en vela, Jan Abascal, quien fue, además, abanderado de España en los Juegos de Los Ángeles'84, augura un buen resultado para los regatistas españoles en París, ya que, a su juicio, tienen "muchas posibilidades" de medalla, incluso de conseguir el oro.

"Tenemos bastantes posibilidades, es un equipo con veteranía y la experiencia en los Juegos es fundamental. Podemos conseguir el oro en el 49er y en el 470 masculino", vaticina el día antes de que comiencen las pruebas de esa disciplina deportiva.

En una entrevista con EFE, Abascal hace un repaso de su experiencia en los tres Juegos Olímpicos que participó, de la sensación que tuvo cuando consiguió el oro olímpico y, posteriormente, como abanderado nacional, además de las posibilidades de la vela española en París 2024.

Jan Abascal asegura que los Juegos Olímpicos es la manifestación deportiva "más importante" y que desde niño soñaba con poder participar en unos y "vivir ese ambiente".

"La experiencia de los Juegos es preciosa, no solo lo que es la participación, sino también el convivir con el resto de deportistas que muchos de ellos son ídolos de otros deportes que te gustan", subraya.

Sobre el oro olímpico para la delegación española en vela, en Moscú 1980, ha recordado que fue una "ilusión", porque cuando los deportistas españoles iban a los Juegos no había "experiencia" en poder ganar y cree que enseñaron al deporte nacional que era posible ganar un oro.

También Abascal recuerda las sensaciones tan "increíbles" que vivió cuando fue abanderado español y asegura que es "comparable" a ganar un oro. "El poder estar encabezando la delegación española es un momento inolvidable", apostilla.

Cree que es "lógico" que la abanderada este año de España en París sea una regatista, Tamara Echegoyen -junto al remero Marcus Cooper-, porque Jan Abascal destaca que la vela ha sido el deporte que más medallas ha aportado al casillero nacional.

El ex regatista reconoce que no es "fácil" conseguir oros, porque se tienen que dar "una serie de circunstancias" como el no tener ninguna adversidad que hay "veces que ocurre".

También cree que hay posibilidades de medalla en el 49erFX ya que, a pesar de haber pasado por una lesión, Tamara Echegoyen y Paula Barceló están haciendo una temporada "muy buena".

"Creo que en Nacra también tenemos serias posibilidades de medalla. Quizás lo más normal sería un diploma por el momento que viven, pero creo que tienen posibilidades si están acertadas. Las demás modalidades son un poco incógnita", ha subrayado Jan Abascal.

Sobre las posibilidades de Diego Botín, quien, a su juicio, es el "mejor" regatista actualmente, cree que es "su momento", ya que el cuarto puesto en Tokio 2021, empatado con el tercero, fue un "varapalo" por las posibilidades que tenía de ganar.

"A Diego le tengo un especial cariño porque se formó aquí en el CEAR de Vela de Santander, desde la escuela hasta que hoy está siendo un campeón. Tiene muchas posibilidades, es su momento", enfatiza una de las primeras figuras del deporte del mar. EFE

