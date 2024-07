El abogado del maquinista anuncia que recurrirá la sentencia sobre el accidente del Alvia

Santiago de Compostela, 26 jul (EFE).- Manuel Prieto Romero, abogado de Francisco José Garzón Amo, ha anunciado este viernes que recurrirá la sentencia que, un año después de la finalización del juicio, condena tanto a su cliente, el maquinista, como a Andrés Cortabitarte (Adif) a dos años y medio de prisión por 79 homicidios imprudentes.

"No me parece correcta la equiparación de la condena de ambos", ha dicho Prieto a EFE, convencido de que la jueza Elena Fernández Currás "no se ha atrevido" a poner a su patrocinado una pena inferior, pese al propio "desarrollo de la sentencia" donde, a su parecer, de manera clara da a entender que así debería ser.

"Las diferencias son muy grandes", ha ahondado este letrado en declaraciones telefónicas.

El fallo, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se aleja de la posición del Ministerio Público, pues el fiscal del caso, Mario Piñeiro, anunció en sus conclusiones finales que retiraba la acusación contra el exdirector de Seguridad en la Circulación del Adif, al que había acusado con la instrucción en una fase avanzada.

La sentencia puede ser recurrida en segunda instancia ante la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.

Todavía no se sabe si el Adif la recurrirá o no, aunque previsiblemente será lo que suceda, pues el gestor, en un sucinto comunicado enviado a los medios de comunicación, indica que una vez recibida la sentencia, de 530 páginas, "se analizarán los fundamentos jurídicos y el fallo, con la intención de recurrirla".

El descarrilamiento del Alvia S-730 se produjo el 24 de julio de 2013 en la curva de A Grandeira, a cinco kilómetros de la estación de tren de Compostela. EFE

am-ss/jdm

1011388