Diputada del PP por Melilla defiende que "España no puede abrir sus puertas a la inmigración irregular indefinidamente"

La diputada del PP en el Congreso por Melilla, Sofía Acedo, ha defendido este jueves la negativa de su formación a apoyar el proyecto de Ley de Extranjería propuesto por el PSOE en el Congreso de los Diputados porque asegura que "España, Melilla tampoco, no puede abrir sus puertas a la inmigración irregular indefinidamente". En declaraciones a los periodistas, la integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PP como secretaria de Afiliación y Participación ha pedido a los socialistas que "no les engañen" ya que esta modificación de la norma "es una burda estrategia para escurrir la absoluta irresponsabilidad del Gobierno de España en el control de los flujos migratorios". Acedo ha denunciado que el Gobierno Central "ha renunciado a poner en marcha un plan migratorio nacional" y que "son incapaces de exigir a Marruecos que acepte las devoluciones de menores", como establecen los acuerdos firmados entre España y el reino magrebí. A su juicio, "España, Melilla tampoco, no puede ni debe abrir la puerta para que los inmigrantes entren de manera irregular indefinidamente"'. Por ello ha insistido en que "los españoles necesitan un Gobiemo serio que trabaje en el control y la ordenación de los flujos migratorios" y que "no habilite vías irregulares de entrada".

Compartir nota: Guardar Nuevo