Redondo achaca a la pornografía y el negacionismo el aumento de la violencia machista

Madrid, 24 jul (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, alerta de que la violencia contra las mujeres está aumentando, advierte de que hay un 13 por ciento más de violencia sexual y cree que la pornografía y el negacionismo, que "han envalentonado" a los sectores más machistas de la sociedad, están detrás de este incremento.

En una entrevista con EFE, la titular de Igualdad afirma que la lucha contra la violencia de género es la prioridad absoluta del Ministerio. "Eso me obsesiona", apostilla Redondo, que explica que los momentos más duros en el tiempo que lleva al frente de Igualdad han sido los provocados por los asesinatos machistas.

Lamenta que la violencia contra las mujeres está aumentando y cita las estadísticas del Ministerio del Interior, que revelan que hay un 13 por ciento más de denuncias de violencia sexual contra las mujeres.

"Creo que tiene mucho que ver con el acceso a determinados contenidos en internet y a ese negacionismo que ha trivializado, que ha banalizado una lucha en la que estábamos todos de acuerdo", explica Redondo, que considera que esos elementos han "envalentonado a determinadas capas de la sociedad muy machistas, que se han sentido respaldadas".

Defiende que en estos veinte años de la ley contra la violencia de género se ha desplegado una importante red de protección hacia las mujeres, pero ha reconocido que existen "grietas" y apuesta por mejorar la coordinación entre las instituciones implicadas.

Así, cree que se deben reforzar las unidades de valoración forense en los juzgados, una herramienta imprescindible para evaluar el grado de peligrosidad de una víctima de violencia machista. "Hemos visto que en algunos de los casos que han terminado en asesinato, esa valoración integral forense no se había producido por falta de unidades o porque estaban saturadas".

Se muestra además muy preocupada por los casos de violencia vicaria (9 niños han sido asesinados este año por sus padres o las parejas de sus madres): "Probablemente no se está teniendo en cuenta de manera suficiente la palabra del menor... Todo eso hay que revisarlo, valorarlo más y afinarlo".

Y cree que para evitar estos crímenes hace falta más formación en los juzgados. Pide "escuchar al menor, aunque sea pequeño" y "no permitir que haya una relación o un contacto con el padre maltratador".

No obstante, defiende que el sistema es bueno: "Muchas veces me pregunto cuántas vidas se habrían perdido sin un sistema como el que tenemos".

Muy optimista ante la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, confía en ver resultados antes de que finalice el año, dando respuesta a nuevos retos como el acceso a la pornografía, las nuevas violencias en el ámbito digital o la peligrosidad asociada al consumo de sustancias por parte de los maltratadores.

Para ello, espera contar con el apoyo del PP. "Yo exigiría al PP que todas las políticas sexistas, todas las políticas machistas que no favorecen la igualdad salgan de los gobiernos cómo ha salido Vox".

Alerta del aumento de la violencia política. "Me ha sorprendido que en determinados ámbitos, cuando paso, me dicen: 'me gusta la fruta' y paso con mis hijas o paso con mi marido...".

"Hemos hecho que la política sea prácticamente una profesión incómoda, una profesión que la inmensa mayoría de la ciudadanía rechaza o de la que sospecha... eso es terrible", advierte Redondo antes de pedir responsabilidad a los políticos. "Tengo que ser digno y considerar que los demás lo son", sostiene. EFE

