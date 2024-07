El presidente de Canarias, "perplejo" por el rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería: "Es inexplicable"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado hoy miércoles, en la sesión de control al Gobierno, el rechazo en el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la modificación de la Ley de Extranjería y ha admitido que está "perplejo" por lo ocurrido ayer en la Cámara Baja. En respuesta a varias preguntas de los grupos parlamentarios, Fernando Clavijo quiso recordar que tras reunirse con todos los grupos del Congreso se lograron 172 apoyos a la reforma, lo que consideró un "notable éxito" que permitió "consensuar un texto que fue mejorado" y que también fue respaldado por todos los partidos que suscribieron el Pacto Migratorio en Canarias, a excepción de Vox. Fernando Clavijo indicó que, recabados esos apoyos, tan solo quedaba pendiente que el Gobierno cerrase un acuerdo con Junts y el Partido Popular respecto a la financiación, propuesta que "no fue recogida en el texto final de la proposición de ley" que se registró en el Congreso por parte de CC, PSOE y Sumar. Así pues, Clavijo considera "inexplicable" que en todo este tiempo no se haya producido "una sola reunión" entre el Gobierno de España y el Partido Popular y Junts, por lo que "el resultado de lo que ocurrió ayer no fue que se buscase un acuerdo y que hubiese reuniones que se cursasen en un texto". Es más, aclaró que, junto a la consejera de Derechos Sociales, Candelaria Delgado, se tuvo que sentar a redactar un texto a mediodía para intentar "in extremis" alcanzar un acuerdo, solicitando incluso que si no había garantías de sacar adelante la toma en consideración, esta se quedase sobre la mesa. "Por tanto, estoy perplejo con lo que ocurrió ayer", reiteró.

