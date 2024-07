Bruselas publica hoy su evaluación sobre el Estado de derecho en los países de la UE

La Comisión Europea publicará este miércoles su evaluación anual sobre la salud democrática en los Estados miembro, un análisis que llega con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya resuelto tras el acuerdo tutelado por Bruselas entre el PSOE y PP del pasado junio, pero que abordará recomendaciones aún pendientes de resolver por España como, por ejemplo, el refuerzo de la independencia del Fiscal General del Estado. El informe analiza la situación del Estado de derecho en cada Estado miembro y si existen amenazas graves en alguno de los países del bloque, al tiempo que incluye una serie de recomendaciones específicas que, si bien no son legalmente vinculantes para los gobiernos, sí son una llamada de atención con la que los servicios comunitarios buscan influir. En el caso de España, las recomendaciones anuales anteriores se han centrado en la urgencia por renovar el CGPJ e, inmediatamente después, iniciar el proceso para la reforma del sistema de elección de los vocales; pero también en la necesidad de reforzar la independencia y autonomía del Ministerio Público. Así, en el documento del pasado año, la recomendación señalaba que España no había "seguido avanzando en el reforzamiento del estatuto del fiscal general del Estado, en particular en lo que respecta a la disociar en el tiempo el mandato de este con el del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal". Se espera por tanto que Bruselas retome en el informe de este 2024 su análisis de cómo han evolucionado las indicaciones del pasado año, incluido el papel de la propia Comisión en la intermediación entre Gobierno y oposición para desbloquear el CGPJ. Aunque la ley de Amnistía ha sido uno de los asuntos más controvertidos en materia de Estado de derecho en España, el dictamen sobre si es compatible con la legislación comunitaria es un trabajo separado que la Comisión Europea no ha concluido todavía, por lo que es poco probable que el examen sobre la salud democrática del país aborde este punto.

Compartir nota: Guardar Nuevo