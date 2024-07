Bea Ortiz: "¿Un oro en París? Lo soñamos bien grande"

Francisco Ávila

Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 24 jul (EFE).- Con las maletas hechas para sus terceros Juegos Olímpicos, la waterpolista Bea Ortiz (Rubí, Barcelona. 1995) admite en una entrevista con EFE que el equipo “sueña bien grande” con un oro en París, una buena manera de resarcirse de la final olímpica perdida en los últimos Juegos en Tokio ante Estados Unidos.

Habla sobre el trabajo físico y mental realizado en un año con Europeo, Mundial y Juegos, al margen de las competiciones por equipos, en las que, en su caso, ha conseguido la 'Champions' con el CN Sabadell.

Pero también sobre que la unión del equipo es su secreto, sobre cómo ‘Potra Salvaje’ es la banda sonora de las de Miki Oca: “Mucho antes que la pusieran de moda los componentes” de la selección española masculina de fútbol en la Eurocopa y de cómo han trabajado para intentar acabar con el bloqueo mental que les supone medirse contra Estados Unidos, su ‘bestia negra’.

Pregunta – Después de una temporada superintensa, llega el gran momento del año...

Respuesta - Ha sido un año en el que ha sido clave nuestra salud mental, el trabajo mental que hemos estado haciendo cada una de nosotras, además del físico. Todas hemos hecho un gran trabajo, sabíamos el momento en el que estábamos, sabíamos cuando teníamos que bajar, cuanto teníamos que apretar a nuestra mente y a nuestro cuerpo, y creo que eso es lo que aprendes a hacer como profesional a lo largo de los años.

P - ¿Cómo lo afronta mentalmente?

R - Haber vivido años tan complicado como éste te enseña a sobrellevarlo, a saber cómo trabajarlo, a buscar ayuda si de verdad la necesitas y creo que cada una es consciente de lo que nuestro cuerpo y nuestra mente nos pide y cómo hacerlo.

P - Serán sus terceros Juegos (Rio, Tokio, París)…

R - Los Juegos de Tokio fueron diferentes, después de la pandemia, en un país mucho más lejos de España. En Tokio lo disfrutamos muchísimo, pero es verdad que al ser en París, cerca de casa, al tener la oportunidad de que nuestros familiares vengan a vernos y animarnos, creo que ese plus lo vamos a tener. Pero se trata de seguir con la mente centrada, ir por nuestro camino y a por nuestro objetivo y todo lo demás es secundario.

P- ¿Cómo ve al equipo?

R - Bastante bien. Venimos de hacer un torneo de Rotterdam que nos ha ido muy bien, creo que estamos haciendo una preparación increíble, ha sido dura, pero bueno al final nada es fácil, y si queremos conseguir algo bonito creo que vamos por el buen camino.

P - Cuando empezó a jugar a waterpolo ¿imaginó una carrera así?

R - No. Justo el otro día lo hablaba con mis hermanos y con uno de mis mejores amigas… Si alguien me dice que estoy jugando unos Juegos Olímpicos otra vez , después de todo lo que he conseguido, no me lo creería, pero bueno creo que al final todo es fruto del trabajo que hemos estado haciendo todo este tiempo y todo esfuerzo tiene su recompensa.

P - ¿La presión por conseguir una medalla puede perjudicar al equipo?

R - Lo que digan los demás no nos puede perjudicar, no podemos sentir más presión por ello. La gente confía en nosotras, ve un equipo fuerte, un equipo unido y que lo está dando todo durante muchos años. Se espera mucho de nosotras, pero esa presión no hay que llevársela a la espalda. Nosotros ya somos suficientemente exigentes para añadir la presión de los demás y todas somos conscientes del nivel que tenemos, del nivel que podemos dar. Puede salir mal, porque esto es deporte, pero mientras tengamos las ideas claras y sepamos lo que queremos, ojalá podamos demostrar a todo el mundo que seguimos en lo más alto.

P - ¿Qué le pasa a España cuando juega contra Estados Unidos (8 derrotas en 11 partidos oficiales, la última victoria data de 2013)?

R - Justo este año hemos estado con ellas entrenando juntas en un ‘stage’ aquí en el CAR de Sant Cugat y una de las cosas que trabajamos fue eso: quitarnos la presión, olvidarnos de lo que ha ocurrido años atrás, todo es agua pasada, vamos a centrarnos en este año , porque creo que tenemos nivel de sobras para ganar a cualquier equipo. Contra Estados Unidos podemos ganar o perder, pero el miedo a jugar contra ellas, ya no lo tenemos.

P - ¿Qué razones existen para creer en el equipo a ciegas?

R- La unión que tiene este equipo. Han ido entrando y saliendo jugadoras, pero esa unión es un plus para ganar todo lo que hemos ganado.

P - ¿Sabe cuál es el último oro de España por equipos en unos Juegos?

R - Te diría Atlanta 96, en waterpolo. Claro que imagino la posibilidad de repetir eso, lo soñamos bien grande.

P - ¿Cuál será la banda sonora del equipo en París?

R - Tenemos muchas canciones. Cuando vamos al gimnasio intentamos animar los entrenos, normalmente es Paula Leiton la DJ y siempre hay una canción del verano, y éste ha sido “Potra salvaje” que hemos estado escuchando durante todo el año. En el momento en el que suena, nos venimos arriba, nos animamos, cogemos fuerzas y por supuesto que la descubrimos antes que la selección española de fútbol en la Eurocopa, ahora ellos han ganado la Euro, pero garantizo que nosotras descubrimos antes esa canción y la bailamos antes que ellos.

P - ¿Cómo intentará desconectar?

R - Para desconectar nos llevaremos algún juego de mesa. Cuando descansamos o tenemos tiempo libre somos un equipo de pasear por la villa, vamos a ver las tiendas o los aros olímpicos, y si no nos gusta quedarnos en la habitación o en la casa y jugamos a juegos de mesa, ver los demás deportes por TV y más en lo personal, leo y veo alguna serie.

Nos divertimos mucho con un juego de cartas que se llama Exploding Kittens (Gatos explosivos), nos lo llevamos a todos lados. Siempre que podemos jugamos porque pueden participar muchos.

P - ¿Cómo visualizas la competición?

R - Puede ser un torneo muy bonito si hacemos las cosas bien, vamos por el buen camino, tenemos las cosas claras y hemos hecho un buen trabajo, todas sabemos lo que hay que hacer . Hay que confiar, pero sobre todo hay que disfrutar del camino. Quizás son los últimos para algunas del equipo, creo que hay que darlo todo y pase lo pase, que no nos arrepintamos de no haber disfrutado suficiente. EFE

