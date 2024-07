El rector de la UCM dice desconocer qué conducta delictiva le atribuye el juez del 'caso Begoña Gómez'

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ha señalado en un correo enviado a la comunidad universitaria que desconoce cuáles son los hechos que se investigan en la causa que se sigue contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ni qué "conducta delictiva" se le atribuye a él. "En cualquier caso, de nuevo responderé a toda cuestión que se me plantee, porque sé que al final quedará demostrado que, como rector, he actuado siempre con total sometimiento a la ley y al Derecho", explica en la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press. El rector de la Complutense se pronuncia así después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid cambiara su condición de testigo a investigado y acordara citarle de nuevo a declarar el próximo 29 de julio. Goyache llegó a comparecer como testigo el pasado 5 de julio ante el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ahora tendrá que volver, pero acompañado de su abogado para prestar declaración como investigado. "CONFÍO EN QUE SE SOLUCIONE" En el correo, Goyache lamenta "profundamente" que la Universidad Complutense "aparezca en los medios por estos acontecimientos y no por los que ponen de manifiesto su pujanza académica y su reconocimiento social". "Confío y deseo que esta situación se solucione a la mayor brevedad posible, para que podamos así centrarnos en afrontar los numerosos retos que tiene la UCM", añade. Con todo, asegura que estará "a la altura de las responsabilidades" que se le han conferido como rector y dice que hará "todo" lo que esté en su mano para que "prevalezca la verdad" y "quede acreditado que la UCM ha estado y está a la vanguardia". Fuentes consultadas por Europa Press presentes en la declaración de Goyache explicaron que casi todo el interrogatorio giró en torno a si alguien sin una licenciatura podría dirigir un máster en la Complutense. Dichas fuentes indicaron que el rector había señalado que no era necesario ser licenciado, dado que podía dirigir alguien que tuviese experiencia en la materia y que en caso de Begoña Gómez ejercía en esa materia que se impartía desde hacía 12 años (2012).

Compartir nota: Guardar Nuevo