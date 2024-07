El abogado de Begoña Gómez dice que Sánchez "quiere colaborar" pero rechaza su citación

Madrid, 23 jul (EFE).- El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, no tiene "ninguna duda" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "quiere colaborar" con la Justicia, pero insiste en que no hay ningún motivo que justifique la "sorprendente" decisión del juez Juan Carlos Peinado de citarle como testigo el próximo martes.

Camacho se ha referido así, en declaraciones a EFE, al recurso que ha interpuesto este martes ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para que revoque la decisión de citar como testigo el próximo martes 30 de julio al presidente del Gobierno, al no existir "el más mínimo indicio" que la justifique "más allá de la voluntad libérrima" del magistrado.

El juez determinó que él se desplazaría a la Moncloa para llevar a cabo esa declaración, que quedaría grabada con los medios técnicos necesarios.

Preguntado sobre cómo afrontara el presidente del Gobierno su declaración como testigo, si finalmente se produjese, Camacho ha dicho que "es una decisión que corresponde a la persona que tiene que declarar, y yo desconozco en este momento cuál es su voluntad".

"No tengo ninguna duda de que el presidente quiere colaborar con la administración de Justicia, pero no puedo adelantar cuál va a ser su posición", ha afirmado.

El letrado de Begoña Gómez confía en que el juez que la investiga atienda su petición de que Sánchez no declare como testigo porque "no se da la concreción necesaria" y es "sorprendente" en derecho, y ha avanzado que, de no ser así, recurriría ante la Audiencia Provincial de Madrid.

"Este procedimiento se ha quedado sin objeto", ha dicho el letrado de Begoña Gómez, que ha subrayado que además "en esta citación concurren una serie de circunstancias que parecen, al menos, sorprendentes".

Para el abogado, el juez Juan Carlos Peinado fundamenta la testifical de Pedro Sánchez "en todas las actuaciones, es decir, en todas las declaraciones y en todos los documentos", y eso "no determina la concreción necesaria para citar a un presidente de Gobierno".

Y añade que un objeto de la citación es "acreditar la relación que existe entre mi representada y el presidente del Gobierno", cuando "es un hecho notorio, conocido por todo el mundo, que son matrimonio, y además desde hace muchos años".

Otro objetivo de la citación es, según el abogado, "acreditar la posible influencia que haya podido tener mi representada sobre el presidente del Gobierno en relación a ese hecho", cuando "en ninguno de los documentos y en ninguna de las declaraciones hay el más mínimo indicio".

Aclara que "la única referencia que se contiene al presidente del Gobierno" es en una declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, ahora investigado en la causa, que por un lado dijo "que se reunió en una ocasión con el Presidente del Gobierno y un alto cargo de Moncloa en una ronda con expertos en materia de innovación", y por otro afirmó que hubo "un contacto puntual en un momento en el que él había ido a trabajar con Begoña Gómez al Palacio de La Moncloa.".

"Ya sé que puede sonar sorprendente, pero el domicilio de mi representada está allí y el despacho también", añade el letrado, que asegura que "con esos mimbres no se puede acordar lo que se ha acordado, es decir, citar al presidente del Gobierno", según el abogado.

Precisa igualmente que "la forma tampoco es la adecuada", ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "prevé que cuando se toma declaración a un presidente de Gobierno en relación a hechos de los que ha conocido como presidente del Gobierno, esa declaración es por escrito", como es el caso.

"En definitiva, reiteramos que estamos ante una causa prospectiva que se extiende, se expande, en todas direcciones. Y eso es una causa general", concluye.

Sobre la decisión del juez de cambiar la condición de testigo a investigado del que era testigo clave en la causa, Juan Carlos Barrabés, y del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el letrado ha dicho que "es un verdadero problema porque no hay que olvidar que a un testigo se le dice que tiene que decir la verdad y que tiene que contestar a todas las preguntas, pero cuando es investigado ni tiene que decir verdad ni tiene que contestar a todas las preguntas". EFE

