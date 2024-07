Lazkano y Aranburu, del Tour a los Juegos de París

Niza (Francia), 21 jul (EFE).- Oier Lazkano y Alex Aranburu (Movistar) terminaron con sensaciones positivas su participación en el Tour de Francia y ya preparan su participación en los Juegos de París, el primero de ellos en la crono del sábado día 27 y el segundo el 3 de agosto junto a Oier y Ayuso en la prueba en línea.

"He sacado conclusiones positivas del Tour en mi debut, hice lo que pude y nada más. No vine solo para entrar en las escapadas, sino a ganar alguna etapa. No sé si lo lograré, pero lo intentaré", dijo Lazkano.

El ciclista vitoriano destacó que "el Tour es la carrera más grande del mundo y produce muchas sensaciones".

Lazkano se quedará un día en Niza y luego volará a París para preparar la crono del próximo sábado.

Alex Aranburu, campeón de España en ruta, también terminó contento el Tour de Francia, donde fue protagonista en alguna escapada y terminó un día en el top 10. Ahora, a los Juegos de París.

"El mejor entrenamiento para los Juegos Olímpicos es el Tour de Francia, nos hemos dado muchas palizas y eso es mejor que nada. Ahora a recuperar, daremos los últimos retoques y a París", dijo. EFE

