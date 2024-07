Vox anuncia que pedirá citar como testigo a Pedro Sánchez en la causa de Begoña Gómez

Madrid, 19 jul (EFE).- El dirigente de Vox Jorge Buxadé ha anunciado que las acusaciones pedirán al juez citar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa en la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, después de que ella se haya acogido este viernes a su derecho a no declarar.

A la salida de la comparecencia de Gómez de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, el eurodiputado y coordinador nacional jurídico del partido ha comunicado a los medios su "firme voluntad" de reclamar al juez Juan Carlos Peinado que llame a declarar como testigo al jefe del Ejecutivo.

Con esa petición, el partido de Santiago Abascal, que dirige todas las acusaciones populares, busca "saber qué ha sucedido en los despachos de Moncloa" y "de qué hablaron" en las reuniones mantenidas entre Begoña Gómez y algunos empresarios, después de que uno de ellos, Juan Carlos Barrabés, testificara el lunes que Pedro Sánchez estuvo presente en dos de ellas.

Buxadé ha considerado "una burla a todos los españoles y un ataque al juez" la negativa a Gómez a declarar, y ha vuelto a criticar el "dispositivo de seguridad" desplegado en torno a los juzgados, las "limitaciones" la movilidad ocasionadas y el gasto que ha conllevado.

También el letrado de Iustitia Europa, Luis Pardo, ha denunciado la actitud de Begoña Gómez que "no quiere colaborar con la justicia puesto que no está declarando" a pesar de que ya ha tenido conocimiento tanto de la denuncia de Manos Limpias como de la querella de HazteOir, y ha vuelto a criticar el "circo" que se ha montado alrededor de Gómez.

El letrado de la organización ultracatólica HazteOír, Javier María Pérez-Roldán, ha tildado de "extremas" las medidas de seguridad desplegadas, "con desprecio al libre ejercicio de los abogados de las acusaciones", que se sienten "coaccionados".

Por su parte, el letrado del Movimiento de Regeneración Democrática, Aitor Guisasola, ha dicho que lo sucedido hoy es "un paso más en el ocultismo en el que está instalado este Gobierno".

"No declara porque no quiere decir nada. El que nada tiene que ocultar, habla y explica las cosas, el que tiene algo que ocultar, prefiere callar para que no se le escape nada", ha manifestado.EFE

