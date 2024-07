Vox anuncia que llamará a Sánchez a declarar como testigo en el 'caso Begoña Gómez' si esta "no da explicaciones"

El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado este viernes que su formación, que ejerce una de las acusaciones particulares en el 'caso Begoña Gómez', llamará al presidente, Pedro Sánchez, a declarar como testigo si su esposa "no da explicaciones". Así lo ha trasladado Buxadé a los medios de comunicación después de que Gómez se haya acogido a su derecho a no declarar ante el juez que la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa", ha avanzado Buxadé, haciéndose eco de la declaración ante el juez del empresario Carlos Barrabés, que afirmó que el jefe del Ejecutivo estuvo presente en dos reuniones mantenidas con Gómez en La Moncloa. (((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))

