Rull recibe a Rovira en el Parlament y recuerda a Puigdemont, Comín y Puig: "El exilio no ha acabado"

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha recibido este jueves a la secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, en la Cámara catalana tras su regreso desde Suiza donde ha estado huida, y ha recordado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig aún no han podido hacerlo: "El exilio no ha acabado". "Hay tres exiliados, Comín, Puig y Puigdemont, dos de los cuales son diputados de esta Cámara. En el pleno de la semana que viene ya seremos 133 diputados presencialmente. Faltan dos con una amenaza clara de ser detenidos y encarcelados, y ante esto nos tenemos que volver a rebelar cívica y democráticamente", ha subrayado en su intervención tras reunirse con Rovira junto con el resto de miembros de la Mesa del Parlament. Tras agradecer el apoyo de los catalanes a todos los que han estado encarcelados o huidos fuera de España, también ha querido trasladar su agradecimiento, como presidente del Parlament, a Suiza por ser "un espacio de libertad y seguridad, donde los delitos políticos no existen y no se persiguen con unos términos imprecisos como los que hay aquí". AMPARO EN EUROPA Además de reivindicar que en los tribunales europeos es donde han encontrado amparo, ha defendido la Ley de Amnistía y ha criticado que el poder judicial intente "reescribir las leyes". "Es un día muy importante en este Parlament. Empezamos a alcanzar un cierto punto de estabilidad y normalidad, pero no puede haber normalidad hasta que haya exiliados", ha sostenido. Además de asegurar que nunca olvidarán la noche del 22 de marzo de 2018, el último día que Rovira estuvo el Parlament antes de irse, ha defendido que "no es normal" que la citaran para acudir al Tribunal Supremo (TS) en pleno debate de investidura. "Ese día, Rovira decidió salir del Parlament siendo diputada y portavoz de un grupo, y decidió afrontar con un nivel de dignidad extraordinario ese exilio", ha apuntado. "SEGUIR LUCHANDO" Posteriormente, la dirigente republicana ha reiterado que está en Cataluña "para seguir luchando, y ahora con más convicción política, determinación y fortaleza personal", y su voluntad es aportar sus aprendizajes de su estancia en Suiza, país que ha elogiado. "Vuelvo al Parlament y el mensaje que quería dar es: sentíos representantes legítimos del Parlament y servid a la ciudadanía", ha destacado Rovira, que se ha mostrado orgullosa de lo aprendido durante los últimos seis años y medio. A su juicio, los diputados, como representantes del pueblo, son apreciados en Suiza, país en el que "el círculo se cierra con los referéndums, porque allí se vota cada tres meses". "¿Os imagináis a Marta Rovira perseguida por haber querido defender un referéndum por el futuro y la libertad de nuestro país en el país de los referéndums?", ha preguntado ante Rull y los diputados y exdiputados que estaban presentes de ERC, Junts, Comuns, CUP y PSC-Units, a los que ha explicado que decidió irse para luchar por los derechos civiles y políticos y para preservar a su familia. Además de insistir en que no cometió un delito de rebelión, alegando que nunca usaría la violencia para defender sus ideas, ha explicado que desde que ha vuelto ha dedicado más horas a trabajar que a gozar de su regreso, palabras que llegan en plenas negociaciones de los republicanos con los socialistas por una posible investidura del primer secretario del PSC, Salvador Illa.

