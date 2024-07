Le Senne convoca el 7 de agosto la Diputación Permanente para debatir la convocatoria del pleno que abordará su salida

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha anunciado que la Diputación Permanente que debatirá la convocatoria de un pleno que tratará su revocación en el cargo se celebrará el 7 de agosto. Así lo ha indicado este miércoles el presidente de la Cámara balear en declaraciones a los medios tras la reunión de la Junta de Portavoces, que ha empezado con un poco de retraso porque la diputada de Més per Menorca Joana Gomila se ha quedado encerrada en el ascensor. Le Senne ha asegurado ante los medios que le ha costado encontrar la fecha del 7 de agosto para la Diputación Permanente y ha avanzado, sobre el pleno, que "costará mucho" que no sea hasta septiembre. Sin embargo, preguntado por si seguirá siendo presidente del Parlament hasta que empiece el periodo ordinario de sesiones, ha indicado que no lo puede asegurar. "Seguiré siendo presidente hasta que el pleno lo quiera", ha insistido, afirmando que "no sería prudente decir nada en este momento" sobre si continuará en el cargo. Con todo, ha asegurado que "en ningún caso" se aferra a la silla. "Hemos demostrado (Vox) que no nos aferramos a las sillas; hemos dejado muchas por principios y moral", ha finalizado.

