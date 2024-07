La consellera de Educación lamenta la "batalla ideológica" del TSJC sobre el español y el catalán en las aulas

La consellera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, ha lamentado este sábado la "batalla ideológica" del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en insistir, textualmente, a que el español sea una lengua que se tiene que utilizar más en los centros educativos. Simó ha considerado que queda claro "cuál es la lengua que necesita una especial protección y promoción de uso", en declaraciones a 'Catalunya Ràdio', recogidas por Europa Press. Asimismo, ha reiterado que la Generalitat presentará recurso de reposición, cuyo plazo termina este lunes, al auto del TSJC, que suspende cautelarmente el Decreto del régimen lingüístico del sistema educativo, aprobado en mayo, tras estimar el recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe. A pesar de que lo presentarán, Simó no se muestra confiada de que pueda tener resultado "porque es un recurso que debe resolver el mismo tribunal que ha hecho la medida cautelar". Tras ser preguntada sobre la vuelta a Catalunya de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, junto a otros dirigentes y activistas, Simó ha respondido: "Es aire, es oxígeno, es dejar de normalizar una situación que no era normal y poner en evidencia que la mejor vía siempre es la política, no la judicial."

Compartir nota: Guardar Nuevo