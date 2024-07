Joan Garriga (Vox) defiende la ruptura con el PP y no estar en política "para tener sillones"

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha defendido este sábado la ruptura de sus gobiernos autonómicos con el PP por la acogida de menores inmigrantes procedentes de Canarias, alegando que desde el partido no están en política "para tener sillones". "Eso es lo que quizá el Partido Popular no ha entendido; nosotros estamos en política para otra cosa, no para tener sillones, sino para defender convicciones", ha expresado en una atención a los medios durante el homenaje en Barcelona organizado por S'ha Acabat! al concejal de Ermua asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco. Garriga ha comparado la postura de romper esos gobiernos con el "ejemplo que dio Miguel Ángel Blanco de defensa de principios, de coherencia, incluso con renuncias personales".

