Andalucía reafirma su rechazo a una financiación singular para Cataluña y a pagar "los privilegios del independentismo"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha subrayado este jueves que "para Andalucía no existe ninguna razón" para conceder una "financiación singular" a Cataluña, y al hilo ha sentenciado que "Andalucía no puede seguir pagando los privilegios del independentismo". Así se ha pronunciado la consejera en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y en respuesta a una pregunta del diputado del PP-A José Ramón Carmona sobre la reforma de financiación autonómica y la reclamación de una financiación "singular" para Cataluña que plantea la formación independentista ERC al Gobierno de Pedro Sánchez. La consejera ha sostenido que dicha posible financiación singular "lo que hace es separar a los españoles", y frente a ello ha reivindicado la Constitución como la "herramienta que une a todos los españoles". Tras ello, ha reiterado la propuesta del Gobierno andaluz dirigida al Ejecutivo central para que, "hasta que se reforme el sistema de financiación autonómico", apruebe "un fondo transitorio de nivelación que compense a Andalucía" y a las otras comunidades autónomas que reciben "una financiación por debajo de la media". Además, Carolina España ha manifestado que "el Ministerio de Hacienda tiene que presentar por escrito una propuesta" para dicha reforma del sistema de financiación, y al respecto ha advertido de que "se nos prometió en el año 2021 que se nos iba a entregar el esqueleto del sistema de financiación", una reforma que además, según ha continuado la consejera, "tiene que debatirse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera" (CPFF), y no a través de una "negociación bilateral" a la que Andalucía se opone, según ha querido dejar claro. La titular andaluza de Hacienda ha subrayado además que "se tienen que cumplir con los principios constitucionales de igualdad, de cohesión y solidaridad interterritorial, y se tienen que dotar los recursos suficientes para que sea posible que se puedan prestar los servicios públicos con garantías" en las comunidades autónomas. La consejera ha acusado al Gobierno central de "consentir los agravios" respecto a algunas comunidades, propiciando que "haya cada vez más diferencia entre las mejor y las peor" financiadas. Tras remarcar que "la única singularidad" reconocida en la Constitución en materia de financiación afecta a País Vasco y Navarra, la representante del Gobierno andaluz ha aseverado que "no vamos a permitir financiación singular para Cataluña ni para ninguna comunidad autónoma de régimen común, porque a más privilegios para Cataluña es menos sanidad, menos dependencia y menos educación" en Andalucía, según ha concluido sentenciando. PP-A RECHAZA "PRIVILEGIOS INSOLIDARIOS QUE PERJUDIQUEN A ANDALUCÍA" Por su parte, el diputado del Grupo Popular José Ramón Carmona ha proclamado durante su turno de intervención que los miembros de su partido "no queremos que los privilegios insolidarios de unos perjudiquen a Andalucía", así como que "la infrafinanciación del Gobierno de Sánchez en nuestra tierra perjudica seriamente la salud de los andaluces". En la misma línea, ha querido dejar claro que el PP "cree que hay que tener una España unida y solidaria frente a quienes quieren separarla y trocearla en pequeños reinos de taifas". "Que sepan que no aceptamos ni vasallajes, ni chantajes, ni privilegios, ni menosprecios a Andalucía", ni "que crean que Andalucía es una moneda de cambio para la insolidaridad", ha añadido el parlamentario 'popular' antes de concluir animando a la consejera y al Gobierno andaluz del PP-A a "seguir defendiendo a Andalucía".

