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El entrenador del Ceuta resalta que jugar la fase de ascenso "es tremendamente difícil"

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Ceuta, 30 mar (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha rebajado este lunes la posible euforia que pueda existir al indicar que disputar la fase de ascenso "es tremendamente difícil" y ha incidido en que el equipo tiene que centrarse en lograr la permanencia matemática.

En la rueda de prensa previa al partido del próximo miércoles ante el Burgos en estadio El Plantío, Romero ha destacado que el equipo inicia el martes el viaje y que ya no volverá a la ciudad hasta el próximo lunes, después de que el domingo se enfrente al Eibar en Ipurúa.

Se ha referido a este dos rivales (Burgos y Eibar) y comentó que "probablemente son los dos equipos con mejor dinámica en estos momentos, dos equipos potentísimos en su estadio, de ahí que son dos salidas muy jodidas, muy difíciles".

"El objetivo es seguir compitiendo, seguir ganando partidos y quedar lo más arriba posible porque no va a haber ningún tipo de relajación por una cosa o por otra. No hablo para nada del play-off porque además me parece que, si este equipo hace el play-off, yo me voy andando a Roma. Vamos a ser muy realistas y el objetivo es el que es, sin querer mirar para arriba y vender motos".

El entrenador sevillano, que se lleva en este viaje a toda la plantilla, a excepción del delantero Salvi Sánchez, que todavía no está tocando balón por unas molestias musculares, dijo que "se habla mucho y muy bien del Ceuta, no solo en el plano futbolístico, sino también de la gente que ha venido durante la temporada".

"Cada día se está haciendo más grande lo que es el club, la ciudad y todo, y en gran parte por su equipo de fútbol y por su extraordinaria temporada", destacó. EFE

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