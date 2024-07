PP de Madrid exige a Vox responsabilidad con la inmigración y los gobiernos autonómicos: "No aceptamos amenazas"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha exigido este martes a Vox responsabilidad ante su amenaza de romper los gobiernos autonómicos que comparten con los 'populares' si aceptan el reparto de menores extranjeros no acompañados. "Nosotros, desde luego, que no aceptamos amenazas de nadie, y mucho menos de Vox", ha señalado el 'número dos' del PP regional, quien ha deslizado que, en todo caso, le extrañaría que por esta cuestión Vox "rompiera gobiernos". Así, ha incidido en que siempre había creído que quienes llegaron a la política para que el PSOE no perdiese gobiernos o los ganase "eran Podemos o Sumar". A su parecer, si ahora la formación de Santiago Abascal se sumase a estos diría mucho de ellos. Para Serrano, con esta cuestión "uno no puede tener ni una posición buenista absolutamente sin ningún tipo de responsabilidad, como muchas veces parece que hacen los partidos de izquierda", y tampoco se puede "tratar a los seres humanos como si fueran fardos". "Son seres humanos, niños o no niños, son gente muy vulnerable que viene en condiciones muy difíciles. Evidentemente que hay que hacer un trabajo en origen, hay que hacer un trabajo de control de las fronteras, pero una vez que están aquí, la responsabilidad evidentemente es acogerles", ha señalado, en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el PP de Parla. Esta acogida debe hacerse, tal y como ha subrayado, "con seriedad, con rigor y con financiación", que es lo que le piden "desde las comunidades autónomas al Gobierno de España". "Si Vox ha llegado a la política para intentar que el PP no gobierne y que lo haga el PSOE, será Vox quien tenga que explicarlo", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo