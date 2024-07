La Junta andaluza trabaja "sin pausa" para que el cese y relevo de Delibes sea antes del próximo Consejo de Doñana

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha precisado este martes que Miguel Delibes "no dimitió, sigue siendo presidente del Consejo de Participación de Doñana", para explicar entonces que los planes del Gobierno andaluz se dirigen a que "su cese vaya acompañado de un nuevo nombramiento". En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández-Pacheco ha puntualizado que ese relevo de Delibes, cuya marcha él mismo anunció este lunes en la reunión del Consejo de Participación de Doñana, exige que "el cese y nombramiento se publique en el BOJA", un hecho que todavía no se ha producido. Ha indicado que la Administración autonómica tiene margen para esa tarea por cuanto "quedan seis meses hasta el próximo Consejo de Participación", con la idea de encontrar un perfil que "herede ese espíritu conciliador" del aún presidente de este órgano consultivo, así como que sea "una persona cualificada". Miguel Delibes fue nombrado presidente por el Decreto 46/2013, de 9 de abril, en un texto que rubricaron el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas. Cuestionado por el cumplimiento del acuerdo que alcanzaron Junta y Gobierno sobre Doñana y las medidas para los municipios al norte de la Corona Forestal y de municipios de las provincias de Cádiz y Sevilla, Fernández-Pacheco ha defendido que "el acuerdo de Doñana tiene muchas virtudes, es un gran acuerdo, es una magnífica noticia", antes de advertir que "tampoco podemos olvidar es que si ha llegado a cristalizar el acuerdo es por un problema concreto, de los municipios de la Corona Forestal Doñana". Ese propósito inicial se amplió por que "la batería de propuestas ha sido para un ámbito superior al de la Corona Forestal", antes de precisar que atender las necesidades de los agricultores cuyos suelos eran forestales y la aspiración inicial de la Junta de Andalucía era su conversión en suelos agrícolas regables con aguas superficiales "debía haber sido la prioridad y no lo ha sido". "El Ministerio decidió comenzar por los ayuntamientos y los vecinos, ahora parece que se van a poner en marcha la convocatoria de ayuda a los agricultores, qué se va a hacer", ha indicado el consejero y portavoz sobre los pasos que ha dado el Estado, convencido de que "debíamos haber empezado por ahí y luego desplegar el resto de ayudas". "Los agricultores de la Corona Forestal nos llevaron al conflicto y después al acuerdo" con el Ministerio para la Transición Ecológica, para seguidamente expresar el deseo de la Junta de Andalucía de conocer las bases de las ayudas de renatularización de los terrenos, con su conversión en suelos no explotados desde un punto de vista agrícola. Tras defender que "tenemos buena interlocución con los agricultores afectados", ha reclamado Fernández-Pacheco que "se dé solución a una serie de familias que no han tenido alternativas para irse de Huelva, para que se les dé alternativa para que puedan permanecer en sus municipios y provincias", así como ha comprometido que "cumpliremos con los compromisos de los beneficiarios de las ayudas del Ministerio, que tendrán el incremento sobre el resto de municipios sufragado por la Junta de Andalucía y Diputación". En una entrevista con Canal Sur Radio, seguida por Europa Press, Fernández-Pacheco señaló que el Gobierno andaluz buscará a una persona de "consenso" y con "autoridad moral" para relevar a Miguel Delibes al frente de la presidencia del Consejo de Participación de Doñana. Delibes anunciaba este pasado lunes que abandona el cargo --un puesto de libre designación que depende de la Junta-- después de once años. Ha explicado que ahora se abre un proceso de búsqueda de un perfil que "sea capaz de canalizar la participación de un territorio complejo" y que logre que "la gente se sienta representada" y que "todas las voces sean escuchadas". Fernández-Pacheco ha vuelto a agradecer a Delibes que haya "propiciado" un "clima de diálogo". En cuanto a Veta la Palma, Fernández-Pacheco ha insistido en que ya se ha creado la comisión de trabajo específica para apoyar el diseño del plan para esta finca, una propuesta que se presentó en la reunión del pasado mes de diciembre y que ya es una realidad. "Es uno de los grandes reservorios de biodiversidad que le quedan a Doñana y asumimos el compromiso de canalizar a través del Consejo de Participación el futuro uso de la misma". Esa finca, ha remarcado, "tiene que tener única y exclusivamente fines ecológicos y científicos". En cuanto a la extracción ilegal de los acuíferos del Parque, el consejero ha subrayado que ésta "no es una realidad exclusiva de Doñana sino que se da en todo el territorio". "La competencia en materia de agua en Doñana es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Ministerio de Transición Ecológica. La junta tiene claro que esa realidad --pozos ilegales-- tiene que acabar al tiempo que tenemos que ser capaces de dar alternativas", ha sentenciado.

