El Gobierno considera que la amnistía "se abre camino con normalidad" y avisa de que si hay discrepancia decide el TC

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, afirma que la Ley de Amnistía "se abre camino con normalidad", después del archivo del caso 'Tsunami Democrátic'. Al ser interrogada acerca de esta decisión judicial y también de la adoptada por el juez que instruye la trama rusa del procès, que ha ordenado no aplicar la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont, Alegría señala que la ley se está aplicando con normalidad y además subraya que en caso de que haya distintos criterios "quien tiene que dirimir estas cuestiones es el Tribunal Constitucional". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa ha expresado su "respeto" por las dos decisiones judiciales que a su juicio demuestran que España es un país democrático, donde se respeta el Estado de derecho, con un sistema de garantías que protege los derechos de los ciudadanos y que permite la aplicación de la ley. "Con lo cual, respeto a las decisiones en ambos casos, pero sobre todo, yo creo que es muy importante ver cómo la Ley de Amnistía empieza a aplicarse y se abre camino con toda la normalidad", ha subrayado. EL JUEZ AGUIRRE NO APLICA LA AMNISTÍA A PUIGDEMONT La portavoz ha hecho estas declaraciones al día siguiente de que la Audiencia Nacional anulase casi tres años de investigación de 'Tsunami' --que afectaba a diez investigados entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira-- por un error en los plazos y posteriormente el juez a cargo del caso, Manuel García Castellón, decidiese archivarlo. Además, este mismo lunes el Tribunal Supremo ha acordado el archivo de la causa del mismo caso que afecta a Puigdemont y al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg. Alegría también ha sido cuestionada por la decisión del juez que investiga la llamada trama rusa del procès de no aplicar la amnistía a Puigdemont y trasladar la causa al Supremo por delitos de traición, malversación y organización criminal. LEY PARA "DAR CARPETAZO" A UNA DÉCADA EN CATALUÑA Asimismo, al ser repreguntada sobre si piensa que finalmente Puigdemont será amnistiado, a pesar de que la semana pasada el TS afirmase que la amnistía no se puede aplicar a los delitos de malversación, como el que pesa sobre el dirigente de Junts, Alegría insiste en que la ley se hizo con un objetivo "muy claro" que es "dar carpetazo" a una década "muy complicada" en Cataluña para abrir un tiempo nuevo. "Una ley que fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, una ley clara, que marca la posición también clara de los legisladores y desde luego una ley que se va a aplicar y que ya se está aplicando con normalidad", ha remarcado. En este punto ha señalado que si existen diferentes criterios frente a la ley, quien finalmente tiene que dirimir esta cuestión, el Tribunal Constitucional. "Pero la ley de amnistía se abre camino, se aplica y se aplicará con total normalidad", ha zanjado.

