El TJUE decidirá en septiembre sobre el recurso de Puigdemont contra el PE por negarle inicialmente el escaño

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará el 26 de septiembre sentencia sobre el recurso de casación presentado por el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín contra el Parlamento Europeo por no reconocerles inicialmente como eurodiputados ni la inmunidad asociada tras obtener sendos escaños por JxCat en las elecciones europeas de mayo de 2019. El fallo será leído a las 9:30 horas del jueves 26 de septiembre en el Tribunal con sede en Luxemburgo, han informado a Europa Press fuentes europeas, en una sentencia que llegará dos meses después de que se constituya el próximo 16 de julio el Parlamento Europeo tras los comicios del pasado 9 de junio. Comín fue elegido eurodiputado de nuevo en esta ocasión pero su escaño está vacante porque la lista de eurodiputados comunicada por la Junta Electoral Central a la Eurocámara no incluye su nombre al no haber acudido al acto en el Congreso de los Diputados para acatar la Constitución. El pasado abril, el dictamen del Abogado General de la UE --que no es vinculante para el TJUE pero que marca la línea de las sentencias en la gran mayoría de los casos—recomendó respaldar a Puigdemont y Comín en su recurso. La opinión del letrado europeo contradecía así una sentencia en primera instancia de la Justicia europea en julio de 2022 en la que se consideró que el entonces presidente de la Eurocámara, el ‘popular’ Antonio Tajani, se limitó a tomar nota de la situación jurídica de los dos políticos independentistas, cuyos nombres no figuraban en la lista de eurodiputados electos notificada por la Junta Electoral Central.

