Almeida ve "complicado" aceptar que Begoña Gómez no sepa lo que se le imputa: "Es la venda antes de la herida"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve "complicado" aceptar que la Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sepa los delitos que se le imputan y ha afirmado que esto es ponerse "la venda antes de la herida". "A mí me resulta muy complicado aceptar que quien no quiere declarar sea porque no sabe lo que se le imputa, y no porque no quiere declarar porque no quiere contar lo que de verdad ha hecho. No es creíble en un estado de Derecho que la excusa sea que no sabe qué se le imputa", ha valorado el regidor este viernes ante los medios de comunicación en un acto en el centro de la capital. Así, Almeida ha subrayado que cuando uno cuando va a un juzgado sabe "perfectamente cuáles son los hechos que se están investigando" y cuál es la condición en la que acude al juzgado. El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este viernes suspender la declaración de Begoña Gómez a los 30 minutos de que se personara la investigada en su Juzgado. Le ha citado de nuevo para que comparezca el próximo 19 de julio, a las 10 horas, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Así lo han informado a Europa Press fuentes jurídicas que precisan que el interrogatorio se ha suspendido porque una de las querellas --la de Hazte Oír-- no había sido notificada correctamente a la defensa de Gómez. Durante el tiempo que ha estado en la sala de declaraciones del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Gómez se ha limitado a decir que desconocía las razones por las que se le investigaban. Ante su afirmación, el juez acordó un breve receso para que las acusaciones abandonaran la sala y su defensa se informara de las querellas que forman parte del procedimiento. Al retomar la declaración y permitir el acceso a todas las partes, el juez ha decidido suspender el interrogatorio y aplazarlo para el próximo 19 de julio.

