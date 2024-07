Vox arremete contra el PP por su pacto judicial con el PSOE: "Cuanto más débil estaba el gobierno, salen a su rescate"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha aprovechado el primer debate parlamentario de la reforma judicial pactada por el PP y el PSOE para cargar contra los 'populares' por llegar a acuerdos con los socialistas de Pedro Sánchez: "Cuanto más débil estaba el Gobierno, salen ustedes a su rescate", ha espetado a los diputado del PP. A su juicio, el acuerdo alcanzado por PP y PSOE "evidentemente no es bueno" para la Justicia y no supone "ninguna despolitización", sino que sólo es un mero "reparto" del Consejo. "Ustedes han pactado nombres --ha resumido--. Les agradeceríamos a los dos que dejasen de tomarle el pelo a la gente". Pepa Millán considera a Pedro Sánchez "el gobernante más totalitario de nuestra historia" y lo que más censura es que el PP haya decidido pactar con él. PSOE MIENTE Y EL PP SE CAMUFLA "Lo crucial del PP no es que traicione a los españoles a los que sacan a la calle a protestar contra el Gobierno mientras a sus espaldas se dedicaban a negociar con él; lo peor es que el PP ya constituye la otra pata de un sistema que opera contra la igualdad de los españoles, donde el PSOE miente más descaradamente y el PP se camufla jugando al despiste", sostiene. La dirigente de Vox reprocha el momento elegido para llegar a este pacto judicial: "Cuanto más débil estaba el Gobierno de Sánchez --ha dicho--, cercado por la corrupción, luchando por sobrevivir cada siete días a base de decretos cuya aprobación depende de sus socios separatistas, ustedes han salido al rescate para facilitarle el acuerdo más importante al que podía llegar el Gobierno". Y censura especialmente la idea de involucrar a la Comisión Europea para ejercer su mediación, pues da la impresión de que España fuera un "estado fallido". "Vergüenza les debería dar de someterse al tutelaje de un tercero", ha manifestado. Millán ha acabado advitiendo al PP de que el PSOE "volverá a reírse" de ellos, pese al pacto, y que ya no tendrán excusa porque "han decidido conscientemente ligar el futuro de la justicia en España a la palabra de un mentiroso (Pedro Sánchez), que además ni siquiera está porque encima es un cobarde".

Compartir nota: Guardar Nuevo