Nolasco (VOX) dice que está hablando con el PP para no facilitar la entrada de ningún inmigrante ilegal en Aragón

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y vocal del Comité Ejecutivo Nacional de VOX, Alejandro Nolasco, ha asegurado que "estamos hablando con el socio de Gobierno --PP--" respecto a "no facilitar la entrada de ningún inmigrante ilegal". Nolasco ha instado al subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, a que se manifieste y explique públicamente "qué les ha prometido a los 183 inmigrantes ilegales chantajistas que estaban en huelga de hambre a la que pusieron fin tras reunirse con él", y ha hecho estas declaraciones junto al albergue Pirenarium de Sabiñánigo, en el que se encuentran alojados los inmigrantes. "¿Qué les ha prometido a estos inmigrantes ilegales? No lo sabemos. Ellos decían que querían más arroz, pollo y cuscús", ha reflexionado. Nolasco ha considerado "indignante" que "al trabajador que se levanta a las seis de la mañana para llevar a sus hijos al colegio no se le perdona ni una multa de tráfico", mientras que a su vez "el Gobierno de España cede a las pretensiones de personas que entran ilegalmente en España". En este sentido, ha criticado que "esto es algo que no sólo ha realizado el Gobierno central, sino que también incurre en una irresponsabilidad gravísima el Partido Popular cuando regulariza de manera inmediata a 500.000 inmigrantes ilegales". Del mismo modo, ha añadido que "hemos hablado con muchas de las trabajadoras del albergue y nos dicen que están pasando un auténtico infierno personal con continuas faltas de respeto". También recalcado que "no se va a facilitar la entrada de ningún inmigrante ilegal en Aragón". "Estamos hablando con el socio de Gobierno sobre cómo hacerlo. Por ahí no vamos a pasar y se entiende en toda la extensión de la frase", ha incidido.

