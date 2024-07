Lantania analiza la entrada de un socio financiero en renovables y nuevas adquisiciones

Madrid, 2 jul (EFECOM).- Lantania, que espera elevar sus ingresos en 2024 un 12 %, hasta 421 millones, estudia la posible entrada de un socio financiero para su propio desarrollo de proyectos renovables, donde cuenta con un 'pipeline' identificado de 300 MW y unas necesidades de inversión de 50-70 millones de euros.

El grupo, que se creó hace seis años de la mano de varios directivos de Isolux Corsán, no contempla en estos momentos una salida a bolsa, pero sí seguir creciendo tanto a nivel orgánico como inorgánico con nuevas adquisiciones.

De hecho, espera anunciar en septiembre próximo la compra de una empresa de obra civil española, ha apuntado este martes su presidente, Federico Ávila, en rueda de prensa, en la que ha avanzado los proyectos de cara al futuro y ha repasado los resultados del año pasado.

Lantania ingresó 375 millones en 2023, el 20 % más, y obtuvo un resultado bruto de explotación (ebitda) de 12,5 millones, un 4,5 % menos que un año antes.

Entre los factores que explican esta caída está el encarecimiento de la energía y de la mano de obra, la aportación negativa (-2,1 millones) de la adquirida firma ferroviaria DSV, el lanzamiento de Indania o el esfuerzo inversor en proyectos de desalación (-5 millones).

Si hubieran tenido un impacto neutro en el ebitda, este hubiera estado por encima de 20 millones. No obstante, Lantania espera que las compañías adquiridas aporten de forma positiva al ebitda y mantiene sus previsiones para 2026.

El grupo, con más de 1.100 empleados, redujo su deuda un 32 % el pasado año, hasta 28,2 millones; elevó su contratación un 2 %, hasta 450 millones; y su cartera creció hasta 703 millones.

Lantania, que concentra en España el 76 % de su actividad, espera que la energía siga siendo la que más tire en 2024 del grupo, que espera cerrar el ejercicio con 421 millones de ingresos (+12 %) y un ebitda de 14,4 millones (15 %). En este primer semestre los ingresos han crecido un 8 % (172 millones), el ebitda un 33 % (5,6 millones) y la contratación un 45 % (380 millones).

De cara a 2026, se había marcado como objetivo 500 millones de cifra de negocio, que ve posible alcanzar un año antes; un ebitda de 25 millones y unas inversiones de 20 millones.

Para abordar el crecimiento de su propia actividad en nuevos desarrollos renovables y su incursión en Polonia e Italia, el grupo analiza la entrada de un socio financiero en este vehículo (bien mediante deuda o capital), reconoce que hay mucho apetito de fondos de inversión extranjeros y confía en tomar una decisión después del verano.

La compañía, con 400 MW solares en ejecución para terceros, tiene identificada una cartera de proyectos de 300 MW que requerirían una inversión de 50-70 millones, de la que parte aportaría Lantania y otra el posible socio.

El grupo no prevé la entrada de más socios financieros en otros negocios y, de hacerse algo, sería para proyectos concretos y no a nivel del grupo Lantania, que no contempla entrar en nuevos mercados (está presente en 10) y espera que en 2026 el peso internacional suponga el 50 % de la actividad.

Lantania, centrada en infraestructuras, agua, energía, edificación y servicios, pide además cambios en la ley de desindexación para impulsar las concesiones, instaurar la revisión de precios en la obra pública y fomentar la incorporación de los jóvenes y mujeres al sector, aquejado de una escasez de mano de obra. EFECOM

csb/jmj