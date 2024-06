Moda arcoiris con plus solidario para celebrar el Orgullo

Madrid, 28 jun (EFE).- Grandes firmas, marcas 'low cost' y plataformas de venta en línea lanzan colecciones específicas para celebrar el Orgullo 2024. La modelo Cara Delvingne no duda en utilizar su imagen para la campaña de Calvin Klein, Jonathan Bailey hace lo propio en Loewe e incluso Mickey y Minni se visten con los colores del arcoiris.

Moda y espíritu solidario se unen para poner en evidencia una realidad difícil, en el día a día, para muchas personas. Calvin Klein se muestra orgulloso de apoyar a las ONG centradas en la igualdad y la seguridad de las personas LGBTQIA+ a nivel mundial, nacional y local, no solo esta semana.

Cara Delevingne y Jeremy Pope protagonizan la campaña 'This Is Love Pride 2024', que dirige y fotografía Gordon von Steine, en la que la cantante y actriz británica y el actor y cantante estadounidense "expresan y celebran el Orgullo", comentan desde la firma.

Desde principios de año hasta la fecha, la marca ha destinado más de 240.000 dólares a organizaciones como ILGA World (Asociación Internacional de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex) y también a Transgender Law Center (Centro de derecho transgénero).

Como parte de la colección de este año, la marca ha diseñado dos camisetas de edición limitada en colaboración con sus ONG asociadas.

Uno de los protagonistas de los Bridgerton, Jonathan Bailey, que interpreta a Anthony, colabora con Loewe en el lanzamiento de la camiseta de edición especial 'Drink Your Milk', con la que celebra el la puesta en marcha de su fundación, 'The Shameless Fund', con la que quiere aprovechar el poder de las celebridades para recaudar dinero para iniciativas LGBTQ+.

"Sabía que Jonathan Anderson -director artístico de Loewe- era la única persona que podría entender su jovialidad, su picardía y su sensualidad y que podía convertirlo en realidad", remarca Bailey, que posa sugerente con un vaso de leche entre las piernas.

Por cada camiseta vendida, LOEWE hará una donación a la fundación, que pretende que cada persona LGBTQ+ pueda vivir con "autenticidad, amar libremente y prosperar sin las cargas de la discriminación o la vergüenza".

En la misma línea Versace donará el 10 por ciento del precio de compra de cada artículo vendido de la colección 'Pride', de Versace 2024, a la Fundación Elton John contra el SIDA (EJAF) hasta el 31 de enero de 2025.

También Diesel vuelve a asociarse con la Fundación Tom of Finland coincidiendo con el 40 aniversario de la Fundación.

La colección cápsula está realizada por artistas como Stuart Sandford, Suzanne Shifflett, Tank, the Hun, Valentine y Henning von Berg y está compuesta por 24 piezas que reflejan el arte de artistas queer de la fundación, muchos de los cuales se han enfrentado a la discriminación y la tergiversación debido a la naturaleza de lo que crean".

El calzado también apuesta por la bandera arcoiris estos días, firmas como Converse, Vans o Puma serigrafían sus deportivas con ese tono sin caer en excesos.

Con el lema 'Zapatos para todos', la firma de tallas especiales AndyPola lanza una campaña de la mano del fotógrafo Pedro Quintana, que aporta su visión de una moda inclusiva y diversa en el calzado.

"Nos dimos cuenta de que había necesidades que no estaban cubiertas", comentan a EFE desde la firma. Aunque sus diseños no estaban pensados, en principio, para un colectivo concreto, pronto observaron que no solo era el carnaval de Las Palmas uno de los focos de su negocio.

Desde cómodas zapatillas de andar por casa hasta calzado para una boda, las opciones son muy amplias en una escala que va del 32 al 50. "En las zapaterías habitualmente no hay tallas tan grandes", un calzado adaptado a la diversidad social que incluye desde sandalias planas a altísimos tacones con plataforma.

La firma de complementos fun&basics celebra la diversidad con una edición especial de un pañuelo que lleva impresa la frase 'Mil maneras de sentir'.

Un accesorio tan intercambiable como la funda de un móvil se suma a la celebración del Orgullo con la firma Krack y Muk que han creado una colección de fundas de móvil de edición limitada y con carácter solidario con la que donarán un porcentaje a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+). EFE

