Arranca el Fortaleza Sound con más de 30 grupos y 10.000 espectadores en Lorca (Murcia)

Lorca (Murcia), 28 jun (EFE).- El festival de música indie Fortaleza Sound reúne en Lorca (Murcia) este fin de semana, en su primera edición, a más de una treintena de grupos, entre los que se encuentran Vetusta Morla, León Benavente o Lori Meyers, que seguirán en directo más de 10.000 personas.

El Fortaleza Sound comienza este viernes con la actuación de las bandas Sexy Zebras, Serial Killerz, Niña Polaca, Lori Meyers, The Leadings, Delafé y las flores azules, Madbel, Amatria, Gran angular, Labouns y Glas.

El sábado será el turno de Vetusta Morla, Neuman, Cariño, Los Invaders, ElyElla, Pipiolas, León Benavente, Carmen 113, Karavana, Lady Ma Belle, Levitants, Kuve y Ley Dj.

Los conciertos del próximo domingo, día 30, serán gratuitos y, previa descarga de una invitación en la web del festival, se podrá disfrutar de las actuaciones de Rayden, MR. Kilombo, Second DJs (Jorge y Fran), Karlan, Las Wonder, La Bien Querida, D`Baldomeros y The Sand.

Fortaleza Sound incluye una programación gratuita y complementaria de los conciertos principales que llenará las plazas, las salas y las calles de Lorca con actividades musicales, gastronómicas y culturales para todos los públicos.

Así, bajo la marca 'Fortaleza street' se han diseñado recorridos gastronómicos; exposiciones de pintura, fotografía y escultura; presentaciones de libros y charlas; proyecciones de películas y documentales; exhibiciones de baile urbano y actividades para las familias.

El Fortaleza Sound será el primer festival accesible de la Región de Murcia y uno de los más accesibles de España ya que más de la mitad de sus conciertos estarán signados con intérpretes de lengua de signos, habrá mochilas vibratorias, códigos NaviLens y bucles magnéticos.

El impacto económico del festival en la ciudad se ha cifrado en 700.000 euros. EFE

1010091

adm/bc/ros