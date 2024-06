Miquel Roca, 'padre' de la Constitución: "No me gustaría contemplar la jubilación de la Constitución"

Uno de los siete 'padres' de la actual Constitución Española, Miquel Roca, ha puesto en valor la vocación "transformadora" de la Carta Magna y ha recalcado que, aunque el texto "envejece" sigue "estando activo", algo que "nos conviene a todos". "No me gustaría contemplar la jubilación de la Constitución", ha sentenciado. De esta forma se ha pronunciado Roca al ser premiado, junto a Herrero de Miñón --el otro 'padre' de la Constitución que sigue con vida, pero que no pudo asistir al acto--; con el galardón 'Nación y Concordia' en la gala de los III Premios Valor Añadido, organizados por la Fundación Transforma. "Este espíritu transformador es algo que inspiró la Constitución del 78, transformar España, y en aquel momento lo hicimos entre muchas personas", ha recordado este miércoles haciendo especial énfasis en la figura del Rey Juan Carlos I y del primer presidente del Gobierno tras la aprobación de la Constitución de 1978, Adolfo Suárez. En una gala presidida por la Reina Sofía, Roca ha asegurado que, a pesar de que el galardón fuese para Herrero de Miñón y él mismo, en realidad, "dan un premio a la Constitución" y que, "para disimularlo" se lo han dado "a las dos personas físicas que estuvieron en ese proceso" y que siguen vivas. En el acto, que ha tenido lugar en el Palacio del Marqués de Salamanca, en Madrid, se premiaban a aquellas personas mayores de 55 años que han aportado "un valor añadido a España desde el talento sénior". Asimismo, han sido premiados en distintas categorías el director de cine José Luis Garci; el cineasta José Luis López Linares; el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense García Delgado; la empresaria Helena Revoredo, accionista mayoritaria y presidenta de Prosegur; la Jefa del Servicio de Oncología Médica y Hematología del Hospital Clínico de Valencia, Ana Lluch; y la presidenta de la Fundación BOBATH, Luisa Fúnez.

Compartir nota: Guardar Nuevo