La Junta de Extremadura desoye la amenaza de Vox sobre los menores migrantes cumpliendo la ley "con absoluto compromiso"

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha señalado que el gobierno extremeño actuará con "absoluto compromiso" en la atención a los menores migrantes y cumplirá la legislación vigente. Así lo ha señalado al ser preguntado por las advertencias de Vox respecto al acuerdo planteado por el Gobierno para el reparto de los menores migrantes que podría poner en riesgo los gobiernos autonómicos en coalición con el PP. "Aquí con lo que hay que estar de acuerdo es con el cumplimiento de la legislación vigente", ha respondido el consejero, quien ha añadido que "cualquier partido democrático" sabe que "lo primero es cumplir la ley", y si quiere cambiar algo, por tanto, "hay que pasar" por una modificación de la misma. En este punto, ha remarcado que "la ley dice lo que dice y la Junta de Extremadura siempre va a cumplir la legislación vigente, guste más o guste menos", porque ante un caso como este de menores, ha dicho, "absoluto compromiso, absoluta sensibilidad". "Vamos a estar en el cumplimiento de la legislación y el cumplimiento de las responsabilidades y las obligaciones que tenemos como gobierno de la Junta de Extremadura", ha remarcado Bautista, quien añade que "no es una cuestión de sentimientos, de opiniones", sino que se trata de una "cuestión de responsabilidad absoluta". "Quiero dejarlo muy claro: vamos a cumplir en todo momento la legislación vigente", ha respondido a la pregunta de los medios de comunicación sobre si teme que un acuerdo con el Gobierno en este sentido ponga en riesgo el acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox en Extremadura. En todo caso, ha expuesto que dicho acuerdo con las comunidades autónomas es "positivo" en el sentido de que las administraciones autonómicas tendrán "más información" a la hora de afrontar unas "responsabilidades" que no pueden obviar "en ningún momento". LAS CCAA HAN ESTADO "SOLAS" En este punto, Bautista ha lamentado la soledad con la que hasta ahora han venido afrontando la atención a los menores de edad. "Aquí a Extremadura han llegado personas que se nos decían que eran adultos, pero una vez que estaban en la comunidad autónoma eran menores, de tal forma que la comunidad autónoma los tutela y tiene que desplegar todas sus competencias con su financiación sin ninguna ayuda del Gobierno de España", ha señalado. Por lo tanto, los gobiernos autonómicos han estado "solos en la tutela de esos menores que merecen" cuando llegan a España y, en este caso, a Extremadura, por "la falta de diálogo, por la falta de información, por la falta de objetivos compartidos". Por tanto, estarán expectantes a que el Gobierno de España "no sólo acuerde, sino que cumpla sus compromisos", porque lo que se pone de manifiesto es que, a lo largo de este tiempo, las comunidades autónomas han estado "absolutamente solas en esta cuestión", ha insistido.

