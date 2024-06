Ayuso ve un éxito sin precedentes el pacto del CGPJ pero "desconfía muchísimo" de Sánchez

Madrid, 27 jun (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que el acuerdo del PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial es "un éxito sin precedentes" para que haya "contrapesos" para el Gobierno de Pedro Sánchez, de quien ha dicho que "desconfía muchísimo".

"Espero que no sea otra vez un intento de engañar porque no tenemos muchas más oportunidades", ha dicho Díaz Ayuso en una entrevista en Antena 3, donde ha avisado de que no se aviene "a cualquier pacto" preguntada si el PP puede llegar a más acuerdos futuros con el Gobierno de Sánchez para renovar más organismos, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

"Normalmente, cuando hemos pactado con el PSOE hemos salido defraudados y muchas veces engañados", ha señalado la dirigente madrileña del PP, y ha añadido que espera que el Gobierno no se salte el acuerdo sobre el CGPJ porque quedarían "como trileros" a ojos de toda Europa.

Díaz Ayuso ha dicho que está "más tranquila" después del acuerdo, destacando que se ha firmado ante la Unión Europea y se ha hecho "entrar en razones" al Gobierno, al tiempo que ha asegurado que ha mantenido contacto continuo en los últimos días con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Con sumo cuidado y respeto, nos ha consultado, ha valorado, pero luego ha tomado una decisión que es muy valiente y, sobre todo, tan inteligente como es sentar a la Unión Europea para que vean si se cumple o no se cumplen los compromisos de despolitizar la justicia y que vea, de esta manera, que todo lo que venimos denunciando desde el Partido Popular está ahí", ha comentado.

Gracias a su "firmeza" y su "decisión", según Díaz Ayuso, "los nacionalistas, la ultraizquierda que está dentro del Gobierno, tienen las manos mucho más atadas", y ha apuntado que "no les ha sentado especialmente bien". EFE

era/msp-lss