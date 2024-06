Clavijo y Torres cierran con Vox, PSOE y PP los contactos políticos para impulsar la reforma de la ley de extranjería

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cierran este miércoles la ronda de contactos con los grupos parlamentarios del Congreso para impulsar la reforma de la ley de extranjería y activar la derivación obligatoria de los menores migrantes hacia el resto de las comunidades autónomas. Las reuniones arrancan a las 11.00 horas con los representantes de Vox y prosiguen a las 12.00 horas con el PSOE y a las 13.00 horas con el PP. A estos encuentros no ha acudido el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez (PP), que ha optado por no viajar para desmarcar las negociaciones de las discrepancias políticas que hay entre socialistas y populares. El principio de acuerdo entre ambos gobiernos fija unos límites de capacidad de acogida de Canarias, a partir de los cuales se activaría la derivación, e incluye compromisos de financiación para las comunidades autónomas, que se serán explicados en una conferencia sectorial de Infancia y Juventud que se celebrará a comienzos de julio en el archipiélago. Por ahora, ambos ejecutivos difieren en la vía para la reforma legislativa pues el Gobierno canario opta por un real decreto ley, cuya entrada en vigor sería inmediata, y el Gobierno central prefiere una proposición de ley. Por la tarde, Clavijo cerrará su agenda de reuniones con un encuentro de trabajo con responsables de Unicef, Save the Children, ACNUR España, Cruz Blanca y CEAR para impulsar medidas relacionadas con los menores no acompañados.

