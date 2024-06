Turull: Illa deberá "decidir" si hay nuevas elecciones si Junts logra un acuerdo con ERC

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado este martes al primer secretario del PSC, Salvador Illa, a "decidir si colapsa" la investidura y lleva a Cataluña a una repetición electoral en el caso de que los de Carles Puigdemont logren un acuerdo con ERC, que, por ahora, no tienen. "Confiamos en poder tener una mayoría más grande que la que puede ofrecer Salvador Illa. Y a partir de ahí será Salvador Illa quien decide si colapsa o no colapsa la investidura y vamos a nuevas elecciones", ha subrayado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press. Ante el rechazo de Illa a una abstención de los socialistas que permita la investidura del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, Turull ha apuntado: "A Illa le hemos visto decir blanco y al día siguiente negro sólo por una llamada del PSOE". "Ya dijo que ni hablar de la amnistía, y con cierta petulancia, y la amnistía está. Dijo que Cataluña no necesitaba las competencias en inmigración, y cuando llegamos a un acuerdo con el PSOE para que traspase de manera integral las competencias en inmigración, dice que sí", ha señalado. REIVINDICA EL ACUERDO DE LA MESA Tras reivindicar el acuerdo con ERC que permitió configurar una Mesa del Parlament independentista, Turull ha defendido la "legitimidad" y viabilidad de la propuesta de Junts de presentarse a la investidura y ha llamado a centrarse ahora en las conversaciones que tienen abiertas con los republicanos en esta cuestión. Y es que, según ha explicado, primero deben conseguir cerrar un acuerdo con ERC, sabiendo que los republicanos tienen abierta otra vía de negociación con los socialistas. Aunque Turull ha asegurado que no desean un escenario de repetición, ha asegurado que, en caso de que suceda, confían en que sea una oportunidad para que las fuerzas independentistas concurran en una situación de "mayor complicidad y menos reproches" que en las anteriores. "Veremos qué niveles de complicidad puede haber", ha destacado Turull, que ha pedido no salta pantallas al preguntársele por la posibilidad de hacer una lista única independentista. FINANCIACIÓN SINGULAR Además de situar la negociación de un nuevo modelo de financiación como algo que todas las fuerzas independentistas ponen sobre la mesa, Turull ha llamado a vincular esta cuestión a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no al de la investidura. "Y tendríamos más fuerza si, en vez de 7 diputados, fuéramos 14" en el Congreso, ha zanjado el dirigente de Junts, en alusión implícita a ERC.

