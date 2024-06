Sumar avisa al PSOE de fuertes discrepancias en la Ley de Industria y pide que la reducción de jornada sea prioritaria

Sumar ha admitido "fuertes discrepancias" con el PSOE respecto a la futura Ley de Industria y ha marcado como prioridad para los Presupuestos Generales de 2025 la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y una prestación universal por crianza de 200 euros, entre otras medidas. Así lo han manifestado la secretaria de Comunicación de la formación, Elizabeth Duval, y su homóloga en Organización, Lara Hernández, en rueda de prensa este lunes. Las dos dirigentes forman parte de la coordinadora general interina que constituyó la formación tras la dimisión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al liderazgo orgánico del partido. Hernández ha advertido de diferencias de calado con el planteamiento del PSOE en la Ley de Industria, una normativa que debe servir para arrancar un proceso de "reindustrialización verde" y la modernización del tejido productivo del país. En este sentido, ha defendido que Sumar quiere que el Estado tenga un "papel protagonista y emprendedor" en esta reindustrialización, dando subvenciones pero "fuertemente condicionadas" a buenas prácticas de las empresas. Por ejemplo, ha desgranado que esas ayudas deben estar vinculadas a la obligación de las empresas de no efectuar despidos en su plantilla y también a la imposibilidad de acometer deslocalizaciones de su actividad en el país. "Esta Ley de Industria tiene que modernizar España y lo debe hacer no compitiendo a la baja, sino que debemos terminar, de una manera o de otra, con la impunidad de las empresas subvencionadas directa o indirectamente. No puede ser que las empresas que se benefician de lo común puedan decidir despedir a la gente aún teniendo beneficios", ha argumentado Hernández. Por su parte, Duval ha desgranado que recientemente se celebró una mesa de la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición y que tras finalizar el ciclo electoral es el momento de volcarse en "lo que de verdad le importa a la gente", en referencia a las medidas que hay que introducir en las futuras cuentas públicas para 2025. En este sentido, ha desglosado que las prioridades para Sumar será la reducción de jornada sin merma salarial, para la que ya hay abierta una mesa de diálogo social, de cara a alcanzar las 37,5 horas (frente a las 40 actuales) a partir del 1 de enero de 2025. También ha destacado la necesidad de desplegar en los Presupuestos Generales la prestación por crianza universal de 200 euros por cada hijo a cargo hasta que cumpla la mayoría de edad, en la que trabajan los ministerios de Derechos Sociales y Juventud e Infancia. También ha citado la ampliación de los permisos y la modificación de la "vergonzosa" Ley de Seguridad Ciudadana, denominada por sus detractores como 'Ley Mordaza', la regulación urgente de los pisos turísticos y mantener los impuestos extraordinarios a la banca y las eléctricas, como paso par seguir avanzando hacia una "fiscalidad justa" en el país.

