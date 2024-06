Ibarrola (UPN) pide a Chivite que "admita" que la moción de censura en el Ayuntamiento "fue una compra de votos"

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha pedido este domingo a la presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, que "se deje de excusas falsas sobre la moción de censura por la que el PSN entregó la alcaldía -de Pamplona- a EH Bildu después de afirmar que no lo iba a hacer", y "admita que fue una compra de votos para investir presidente -del Gobierno de España- a Pedro Sánchez". Ibarrola, que ha respondido así a las declaraciones realizadas por Chivite en una entrevista a Diario de Navarra, ha aseverado que la socialista "todavía es capaz de negar lo que cargos de partidos como Geroa Bai y EH Bildu han reconocido, incluso diputados socialistas en el Congreso: que todo una fue maniobra orquestada mucho antes a cambio de los votos del independentismo vasco". En una nota de prensa, Ibarrola ha señalado que "es impropio de toda una presidenta de Navarra y el colmo del ridículo político las excusas que da para justificarse y el empeño irracional en inventar un relato que no se cree nadie". "Cada día dicen una mentira distinta para justificarse, atacar a UPN y no asumir su responsabilidad en esta operación urdida desde Madrid y por necesidades de Sánchez", ha subrayado. "AUTOCOMPLACENCIA" ANTE "EL DETERIORO DEL SISTEMA SANITARIO" Por otro lado, ha considerado que "es incomprensible su autocomplacencia y la falta de vergüenza ante la realidad del deterioro del sistema sanitario". En relación con las listas de espera, ha destacado que "se han batido en varias ocasiones el récord histórico de número de pacientes en lista de espera, el último fue en marzo de este mismo año con 67.600 personas esperando una primera cita con el especialista, pero también hemos sufrido el mayor incremento porcentual de la lista de espera que se recuerda en solo 5 años de mandato de una misma presidenta". Así, ha resaltado que en 2019, cuando Chivite asumió la presidencia del Gobierno de Navarra, "había 38.000 personas en lista de espera, a las que se han sumado en estos 5 años 29.600 personas más; un incremento del 78%". "En 2019 esperábamos 46 días y ahora esperamos 78 días, un mes más, cuando la ley de garantías marca 30 días", ha subrayado. Además, Ibarrola ha criticado que "el retraso en el Programa de Prevención de Cáncer de Mama en Navarra, un tema que afecta a nada más y nada menos que a 118.000 mujeres en Navarra, que son las que tienen entre 45 y 69 años, supone que las mamografías, en lugar de estar realizándose cada 24 meses, se están realizando cada 32 meses". Respecto a la política fiscal, la presidenta de UPN ha acusado a Chivite de "reconocer y permitir la sangría a la que está sometiendo a ciudadanos, familias, agricultores y empresas, en un claro ejercicio de irresponsabilidad en el uso de nuestra autonomía fiscal y tributaria". "Navarra no va a avanzar sin una fiscalidad atractiva y para ello el principal freno son los pactos de PSN y EH Bildu que suponen políticas radicales, regresivas e injustas", ha agregado. "MANO TENDIDA PARA ACORDAR EN BENEFICIO DE NAVARRA" Finalmente, Ibarrola ha señalado que "haría bien la presidenta del Gobierno de Navarra en centrarse en resolver los problemas de la ciudadanía, en lugar de continuar con un ataque personal hacia mi persona basado en excusas absurdas y falsedades". "Dice muy poco de la categoría ética y personal que se le presupone a alguien que ostenta el principal cargo de Navarra", ha añadido. Ha apuntado Ibarrola que "si María Chivite quiere acordar o consensuar con UPN cualquier cosa que sea beneficiosa para Navarra o para los navarros, siempre va a tener la mano tendida de Cristina Ibarrola y de UPN". "Pero no vamos a renunciar a hacer nuestra labor de control y exigencia al gobierno que dirige, por mucho que le moleste escuchar lo que con ella como presidenta ha empeorado de forma objetiva para la ciudadanía navarra", ha manifestado.

