Bendodo: "Sánchez usa el TC como puerta trasera para sacar adelante los indultos a los condenados por los ERE"

El vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar el Tribunal Constitucional (TC) "como puerta trasera para sacar adelante los indultos a los condenados por los ERE que no se atrevió a aprobar en Consejo de Ministros". En este sentido se ha pronunciado Bendodo este sábado en Manilva (Málaga) en una atención a medios acompañado por el secretario general del partido en la provincia, José Ramón Carmona, y el alcalde de la localidad, José Manuel Fernández. El líder popular ha recordado que en el último tramo de la campaña de las europeas Sánchez visitó Benalmádena (Málaga) donde ofreció las que ha calificado como unas "palabras inquietantes" para ensalzar a la exministra Magdalena Álvarez. "Y digo inquietantes porque a todo el mundo sorprendió que la pusiera en valor, y pocas fechas después, pocos días después, el Tribunal Constitucional redujo la condena de Magdalena". Para Bendodo "ha quedado en el aire" si Sánchez o Álvarez conocían de antemano esta decisión del TC o si bien el presidente del Gobierno ensalzó a la exministra para influir en la decisión del tribunal. El vicesecretario del PP ha dicho que con Sánchez "nos hemos instalado en el escándalo permanente. No hay día sin escándalo", y ha apuntado que con las investigaciones judiciales que hay abiertas "lo normal es que el presidente del Gobierno ya hubiera convocado elecciones y hubiera dimitido". Además ha hecho extensiva esta situación a presidenta del Congreso y al fiscal del Estado, "porque no puede ser que Sánchez ponga delegados de su gobierno en las instituciones que tienen que ser de entrada independientes" Bendodo también se ha referido como "delegado del Gobierno" a José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) "para que diga --a Sánchez-- que siempre va a ganar las elecciones cuando siempre las pierde"; y al respeto ha recordado que su partido va a crear una Comisión de Investigación en el Senado "para que este señor Tezanos diga alto y claro por qué miente tanto". A modo de resumen, ha señalado que "sin duda estamos ante la mayor crisis de las instituciones públicas, del estado de nuestra democracia, ante la mayor crisis institucional que hayamos vivido nunca. Y lo peor es que Sánchez lo hace con recochineo, con descaro y riéndose de la gente". En este punto se ha referido a que el presidente del Gobierno no oculta su relación el fiscal general del Estado y ha mostrado una imagen de Sánchez junto a su esposa y a la presidenta del Congreso saludando a García Ortiz durante los actos del X aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey. Bendodo ha dicho que ahora Sánchez está utilizando "otra vía más" en referencia al Tribunal Constitucional, donde ha recordado que está Conde Pumpido. "Sánchez está intentando utilizar la vía del Constitucional como puerta trasera para sacar adelante los indultos a los condenados por los ERE de Andalucía que no se atrevió a aprobar en Consejo de Ministros", ha dicho. Ha apuntado a los ERE como "el mayor caso de corrupción de la historia de España, 700 millones de euros defraudados de los parados andaluces se los llevaban los socialistas calentitos. Se gastaban 20.000 euros al mes en cocaína con el dinero de los parados. Eso es el socialismo en nuestro país y en Andalucía". El líder 'popular' ha subrayado que existe prevaricación y malversación en el caso de los ERE. "Esto no lo digo yo. Lo han dicho más de 20 jueces. Lo ha dicho la Audiencia Provincial de Sevilla, lo ha dicho el Tribunal Supremo y ahora viene el Tribunal Constitucional a decir lo contrario. ¿Para qué? Para salvar a unos cuantos socialistas condenados", ha criticado. "En definitiva nos preocupa esta deriva con tics autoritarios de un gobierno radical", ha dicho Bendodo, que ha señalado que el Ejecutivo "pone a su servicio las instituciones del Estado y en el que, evidentemente, la supervivencia del presidente solo depende del pago a los que quieren romper España", ha dicho.

