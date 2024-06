PP critica que el Gobierno quiera extinguir la Fundación Francisco Franco pero no los homenajes a presos etarras

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, se ha mostrado en desacuerdo con que el Gobierno quiera extinguir la Fundación Francisco Franco mientras se hacen homenajes a los presos de ETA en el País Vasco. Asimismo, ha cuestionado bajo qué marco legal y constitucional se pretende tomar la medida. "Si abre este melón --la extinción de la fundación-- tendrá que tener otras partes también" ha opinado el 'popular' refiriéndose a los homenajes a presos a ETA, en una entrevista de Telecinco recogida por Europa Press. De esta forma, ha recordado que este año en Euskadi se han celebrado "cerca de 300 homenajes" y se han "ensalzado a terroristas" en la vía pública y diciendo que "estuvo muy bien lo que hicieron" delante de niños. "¿El Partido Popular condena rotundamente al franquismo? Por supuesto que sí, ya lo hicimos en el pasado. ¿Tenemos algún tipo de cercanía política o afectiva, con esta fundación? Ninguna, cero", ha sentenciado Sémper, explicando que el problema es que "no entiende" en qué marco legal y constitucional se ampara el Gobierno para extinguir la Fundación Francisco Franco, ni "qué pretende" con ello, y ha advertido: "Ojo con cercenar la libertad de las personas". A su vez ha considerado que la decisión de extinguir la fundación responde a una estrategia del Ejecutivo que en su opinión "tiene a los ciudadanos acostumbrados a lanzar bombas de humo y provocar debates para desviar la atención de los asuntos graves que afronta España" CATALUÑA EN EL PUNTO DE PARTIDA A PESAR DE LAS CESIONES Por otro lado, el portavoz del PP le ha reprochado al PSOE que, tras haber "forzado la Constitución" a favor de los independentistas, Cataluña siga "en el mismo punto de partida" sin acuerdo en el 'Parlament' y dependiendo exclusivamente de Junts la legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Tantos meses que llevamos hablando de Cataluña, amnistías, indultos e independencias fiscales para volver a este punto de partida. Es verdaderamente sorprendente dónde nos ha metido Pedro Sánchez o dónde nos ha vuelto a llevar", ha explicado el 'popular'. Sémper ha afirmado que "todos sabían" que esta situación iba a ocurrir y ha recordado que el PP lo "denunció", "evidenció" y avisó a Sánchez diciendo: "No fuerce usted la Constitución a través de lo que consideramos corrupción política, concediendo una amnistía para obtener siete votos, porque vamos a volver al punto de partida". Ha criticado así el "bucle" en el que se encuentra España, pendiente de la estrategia de ERC, de Junts y del candidato socialista a presidir el 'Parlament', Salvador Illa. "No se ha resuelto ninguno de los problemas, sino que han vuelto a aflorar convirtiéndose en actores principales y dependendiendo de la voluntad estratégica de los independentistas o de Pedro Sánchez", ha expresado, concluyendo que los ciudadanos están "hartos" y "cansados" de la situación.

