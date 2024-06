El TSJC ratifica la absolución de una mujer acusada de transmitir el VIH a su expareja en Tenerife

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un hombre contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que absolvía a su expareja, acusada de transmitirle el VIH al tener relaciones sexuales sin protección y ocultarle su condición de seropositiva. La sentencia, hecha pública este viernes, incide en que no hay pruebas concluyentes de que la mujer haya contagiado a su expareja con el virus y se ampara en los tres argumentos esgrimidos por la Audiencia Provincial para justificar la absolución. "No son ilógicos ni irracionales y no aparecen desvirtuados por evidencias científicas ni máximas de experiencia. Ninguna actividad ha sido desplegada en tal sentido por las partes acusadoras", recoge la sentencia. Así, destaca concretamente que la víctima mantuvo una relación con otra persona y "nada descarta" que le hubiera podido contagiar, que el hecho de contar con un análisis negativo en mayo de 2018 --antes de iniciar la relación-- "no descarta que el contagio no hubiese acaecido con anterioridad a esa fecha habida cuenta de que el virus puede tardar varias semanas en desarrollarse" y que falta un análisis filogenético que lleve a afirmar "sin ningún atisbo de dudas" que el hombre fue contagiado por su pareja. Al hombre le fue detectado el virus en 2019 después de mantener la relación con la mujer, que nunca le comunicó que era portadora del virus y justificaba los medicamentos que tenía en su casa para tratar una enfermedad renal, si bien en el juicio oral dijo que conocía de su situación desde 2014 y se la comunicó a su novio. La Fiscalía, que se adhirió al recurso de la acusación particular y pidió la revocación de la sentencia, solicitaba una pena de nueve años de cárcel por un delito de lesiones y una indemnización de 30.000 euros. Contra la sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

