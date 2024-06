El Gobierno acusa a Ayuso de falta de patriotismo por conceder una medalla a Milei, "que insulta a España"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha acusado a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de falta de lealtad y de patriotismo por recibir al presidente de Argentina, Javier Milei, para concederle una medalla "fake", según ha lanzado. "Se ve muy claramente cuál es su concepto de la institucionalidad, de la lealtad y del patriotismo, al ir corriendo a imponer una medalla fake a quien insulta a España y a sus instituciones, se salta claramente cualquier barrera de lealtad y de institucionalidad", y es "zafio" ha señalado en declaraciones a Antena3, recogidas por Europa Press. La portavoz considera además que Ayuso se salta una ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) que obliga a informar al Ministerio de Asuntos Exteriores de cualquier atención a un mandatario internacional y subraya que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ni el jefe del Estado, el rey Felipe VI le van a recibir. No obstante, a pesar de los enfrentamientos entre el Gobierno de Sánchez y Milei que preceden a esta visita y que desembocaron en un conflicto diplomático y la retirada de la embajadora española en Buenos Aires, la portavoz del Ejecutivo ha justificado que permitan a Milei aterrizar en la base aérea de Torrejón y le proporcionen escolta por lealtad institucional. "No podemos olvidarnos que es el primer mandatario de un país hermano y un país tan importante como Argentina y por tanto planteamos y disponemos los medios como haríamos con cualquier presidente de otro país", señala. Alegría dice que es lo propio y espera que Milei esté "a la altura de lo que representa" y no vuelva a suceder como en la última visita a Madrid en la que llamó "corrupta" a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.

