Mazón muestra su "absoluto respeto a las decisiones judiciales en cualquier caso" tras reabrirse la causa contra Oltra

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha manifestado su "absoluto respeto a las decisiones judiciales en cualquier caso" después de la reapertura de la causa contra Mónica Oltra y ha pedido no hacer "excepciones" a este respeto. Así se ha pronunciado Mazón en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles tras conocerse la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto la causa contra la exvicepresidenta del Consell, exconsellera de Igualdad y exportavoz con el Botànic, Mónica Oltra, y sus ex altos cargos en el departamento que dirigía, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido, educador de un centro de acogida, a una menor tutelada. "Hace unos días manifesté mi absoluto respeto a una resolución judicial en un sentido y hoy vuelvo a manifestar mi respeto a las resoluciones judiciales en cualquier caso. Creo que merece la pena que lo hagamos siempre, que lo hagamos en cualquier caso o condición y es importante que especialmente no hagamos excepciones al respeto a las resoluciones judiciales. Punto", ha remarcado.

