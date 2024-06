UPN avisa de que "cada dos horas en España se produce una violación" y Marlaska pide no generar "alarma social"

Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha avisado este miércoles en el Congreso que "cada dos horas en España se produce una violación" y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido no generar "alarma social" porque en los primeros meses de 2024 ya empiezan a bajar las cifras y, además, el 95% de los ciudadanos no considera la inseguridad un problema. "Usted tratando de crear alarma social, porque el 95% de la sociedad española no está preocupada por la seguridad", ha señalado Marlaska en la sesión de control en el Congreso. "Las agresiones sexuales, y en concreto en Navarra, en este primer trimestre se están reduciendo de una manera importante", ha añadido el ministro. El diputado Alberto Catalán se ha referido a los datos de Interior para recordar que hubo "81 violaciones con penetración en 2023 en Navarra y además prácticamente una agresión sexual al día". "Los delitos contra la libertad sexual se han incrementado un 15% en España y en Navarra el doble, no nos diga que es por el incremento de la sensibilidad social", ha indicado. El diputado de UPN ha lamentado que estamos ante "los datos más altos de delincuencia de la historia" y el ministro ha defendido que el balance de criminalidad refleja un aumento de los delitos, pero el incremento de las estafas informáticas, superior al de la delincuencia convencional. Además, Marlaska ha reiterado que ahora hay más policías y mejor coordinación entre los diferentes cuerpos estatales y autonómicos, mencionado que en el caso de Navarra hay "166 policías y guardias civiles más". El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior del primer trimestre de 2024 refleja que las violaciones subieron un 11,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, anotando también una subida del 8,2% en los homicidios y asesinatos consumados (92 casos) y del 13,5% de la cibercriminalidad. De acuerdo a las cifras oficiales, el conjunto de la criminalidad subió un 5,9% en 2023 con respecto al año anterior, y el primer trimestre de 2024 el dato se moderó al anotar un alza del 3,2% , contabilizando tanto delincuencia convencional como la cibercriminalidad.

Compartir nota: Guardar Nuevo