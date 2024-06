Feijóo aprovecha la sesión de control del Congreso para saber si Sánchez está dispuesto a una "verdadera regeneración"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere usar su cara a cara con Pedro Sánchez de la sesión de control en el Congreso del próximo miércoles para cuestionar al líder del Ejecutivo si está dispuesto a llevar a cabo una "verdadera regeneración", tan solo una semana después de que el dirigente del PSOE diese al PP de plazo hasta finales del mes de junio para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Fue el pasado miércoles cuando, durante el Pleno de control, Sánchez anunció que traería a la Cámara Baja un paquete de medidas para mejorar la "calidad democrática". Asimismo, ese mismo día durante una entrevista Sánchez advirtió a la bancada 'popular' que el día de la marmota "había durado demasiado", haciendo referencia al mandato del órgano judicial que lleva cinco años caducado. Aunque Feijóo no será el único que se dirija a Sánchez en estos términos. La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, también tiene intención de dirigirse al presidente para saber si "se abre una nueva fase en la legislatura" tras acabar el ciclo electoral de gallegas, vascas, catalanas y europeas. De su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, buscará dirigirse al jefe de Gobierno para pedirle que haga un "análisis global" de la situación política en España. EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA Por otro lado, tanto el PP como Vox quieren desplegar el próximo miércoles una ofensiva parlamentaria contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que han dirigido tres preguntas y dos interpelaciones sobre el Poder Judicial, la "corrupción del Gobierno" o el "nuevo desafío" del Parlament por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC). Bolaños no pudo acudir a la última sesión de control del Congreso al estar convaleciente de una operación de apendicitis y por eso en el de esta semana tendrá que afrontar dos de las cuestiones que se aplazaron por su ausencia. Una de ellas es una pregunta del 'popular' Agustín Conde, que le preguntará si está el Gobierno "intentando interferir en el normal funcionamiento de la Justicia". Esta pregunta se registró una semana antes de que el presidente Pedro Sánchez diera un nuevo ultimátum de 15 días al PP para la renovación del CGPJ, pero servirá a los 'populares' para protestar por la amenaza del jefe del Ejecutivo de impulsar una reforma para quitar a este órgano la facultad de nombrar magistrados del Supremo si el acuerdo no llega antes de que acabe junio. CONVIVENCIA O REINCIDENCIA El otro debate que tiene pendiente Bolaños es una interpelación sobre el respeto a las Cortes Generales y el ejercicio de sus funciones constitucionales. Tras ese debate, el PP presentará una moción que se votará en el siguiente pleno. El PP viene denunciando que los socialistas mantienen "secuestrada" a la Cámara al tener congelada la tramitación de distintas iniciativas de la oposición e incluso propias por temor a que salgan adelante enmiendas de otros grupos que ellos rechazan. Este mismo jueves, el portavoz del PP, Miguel Tellado, definió al Gobierno como una especie de 'perro del hortelano' que "ni legisla, ni deja legislar". De su lado, la portavoz adjunta del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo dedicará a Cataluña su duelo ya casi semanal con el ministro de Presidencia. En este caso quiere saber si el "desafío del nuevo Parlamento catalán a sentencias del TC expresa convivencia o reincidencia". Se refiere a la decisión de la Mesa de Edad de la sesión constitutiva de la Cámara catalana que permitió el voto telemático de los diputados huidos Carles Puigdemont y su exconseller Luis Puig, en contra de la opinión del TC. ¿CÓMO EVITAR LA CORRUPCIÓN? Vox también quiere pedir cuentas a Bolaños y, en concreto, su portavoz, Pepa Rodríguez de Millán, le formulará la pregunta que se tuvo que aplazar por su ausencia del miércoles: "¿Sigue confiando el Gobierno en la Justicia?". Asimismo, los de Santiago Abascal dirigen otra interpelación al ministro para que detalle "las líneas principales de acción en torno al Poder Judicial para ocultar la corrupción del Gobierno". De esta iniciativa se derivará otra moción que se votará en el Pleno la semana siguiente. Y también ha registrado pregunta para Bolaños la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Teresa Jordà, para pedirle que se pronuncie sobre los "ataques a la lengua catalana".

